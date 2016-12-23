紐時報導王毅專訪 美國應尊重中國「核心利益」：台灣

中國對美國釋出嚴正「提醒」，隨著川普上台，中美關係將會出現新的混亂，雙方唯有相互尊重並照顧彼此「核心利益」和重大關切，才有可能長久穩定合作。

《紐約時報》報導，中國外交部長王毅昨(22)日接受中共三大黨媒之一的《人民日報》專訪時表示，北京對台灣的立場是「不容妥協」的，中國當然會繼續提升與美國的合作，但他也可以預見在川普上台後，將有一個「新的、複雜且不確定的因素影響著美中雙邊關係」。

川普在本(12)月質疑美國自1979年來的對中關係，以及與台灣維持非官方聯繫的政策，中國一直將台灣視為一個自治領土，且用「核心利益」來形容台灣事務，任何可能推動台灣獨立的行動都會遭到中國武力阻擋。

但川普對台灣的評論，以及他先前曾指控中國是遭縱匯率的主使者，威脅要對中國進口品課徵高關稅的說法，都動搖了世界兩大經濟體的關係。

本月2日的川蔡通話，是台美自1978年斷交以來首度元首直接對話。蔡英文計畫於明(2017)年1月出訪中南美洲友邦，外傳蔡政府試著在過境美國時安排與美國官員的會面，這都引起中國不滿，連日要求美國不准讓蔡英文過境，並避免釋放任何支持台獨勢力的錯誤訊號。

在川普交接團隊的人事任命部分，週三剛宣布由對中貿易的強硬派納瓦羅(Peter Navarro)帶領國家貿易委員會，主導美國貿易與工業政策，納瓦羅先前曾批評中國刻意挑起與美國的貿易戰爭。

儘管中國外交部發言人華春瑩表示，北京正密切觀察美國團隊的組成與未來政策走向，「當兩大強權擁有許多共同的利益，合作是唯一正確的選擇」，但這項人事任命讓川普和納瓦羅在中國國內飽受批評，包括公營媒體。

在《人民日報》的專訪中，王毅援引習近平六月在中美戰略與經濟對話上的談話，引用南宋詞人辛棄疾名句「青山遮不住，畢竟東流去」，比喻中美關係發展，大體而言，美中關係正朝向穩定的合作與共同利益發展，王毅說，「這是不受到人的意志而轉移的歷史大勢，也是中美關係發展的正確方向。」

王毅形容，目前的中國已經是個成熟國家，有能力在全球事務中扮演穩定者的角色，在習近平帶領下的中國，正在適應一個積極進取的領導者角色，例如主辦G20高峰會或領導APEC峰會的討論議程。

王毅說，「這個世界正在開放與保守、合作與封閉、革新與守舊的關口」，「我們會在全球治理的劇變中引領方向，會在國際的混亂裡掌握方向，也會在劇烈複雜的博弈中維護國家利益。」