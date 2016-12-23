還沒上任就很大聲　川普迫埃及撤安理會反以色列草案

在歷經川普的反對之後，埃及出乎外界意料的決定延後其在聯合國安理會所推動，譴責以色列在約旦河西岸強行開墾的決議草案。

在此之前，埃及在聯合國上公開呼籲以色列停止其在約旦河西岸的一切動作，宣稱這違反國際法，並呈交給安理會，然而當議案將於22日被安理會表決時，埃及卻在幾小時前撤回了該案。

以色列傳統上與美國是堅強的盟友，而美國在安理會擁有否決權，這類反以色列的提案通常會被美國否決，以色列總理納坦雅胡(Benjamin Netanyahu)甚至直言，美國與以色列的同盟很大一部分構築於美國在安理會否決反以色列法案上，希望這點不要改變。

但是隨著主政的歐巴馬任期進入倒數，長期支持以色列的政策開始出現鬆動，除了前陣子曾公開譴責以色列在約旦河西岸的屯墾計畫外，根據美國官員，美國極有可能在這次的表決上棄權，而美國的棄權將意味著，以色列會失去否決權的保護，那這次的譴責草案就會通過。

以色列為了阻擋這次的法案，將他們的希望寄託在將於明(2017)年1月20日接任美國總統大位的川普身上，並與川普通了電話，川普隨後發表聲明，要求安理會成員「共同抗擊」這份議案。

川普表示，以色列與巴勒斯坦間的和平唯有透過雙方的直接協商，而不是藉由安理會強制通過的議案，這會導致以色列在談判上落入下風，對所有的以色列人來說，「並不公平」。

在以色列聯絡川普之後，埃及總統塞西(Abdel al-Sisi)也與川普通了電話，雙方並就此議題達成共識，埃及同意在以色列的議題上「給川普政權一個機會」。

然而，以色列或許只躲得了一時，躲不了一世。

安理會其他四名非常任理事國紐西蘭、馬來西亞、委內瑞拉和塞內加爾警告埃及，如果埃及不在週四會期結束前提交這份夬議草案，他們就會代為執行，可以想見以色列如果失去美國的否決權支持後，在安理會會有多勢單力孤。