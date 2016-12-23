CCS與友達舉辦永續治理專家諮詢

繼2015年舉辦成功經驗，友達光電特邀台灣企業永續研訓中心(CCS)再度共同辦理「企業專案諮詢暨交流座談」，由五位產業、學研、團體及顧問機構專家擔任諮詢委員，為友達提供從理論到實務之永續建言。

友達光電為貫徹「綠色製造」理念，不但主動提出廢水全回收計畫，並建設全台第一個製造水全回收廠房，不僅連續六年名列道瓊永續指數世界成分股，更曾榮獲「TCSA台灣企業永續獎」入選台灣十大典範公司，多年來永續成績有目共睹。

為提升本身永續續效之層次，並精進相關成果展示，友達光電再度與 CCS合作辦理交流座談，特別邀請CCS秘書長李育明、台積電莊子壽資深處長、綠基會張啟達副執行長、中興顧問社朱敬平副主任、中原大學郭財吉教授等五位擔任諮詢委員，為友達提供從理論到實務之永續建言。

會議中就利害關係人溝通、協同供應鏈整合能力、污染防治與減廢、化學品及最新法規修訂走向等多項永續議題作出深入討論，各領域專家提出諸多實務建議，並與友達光電充分交換意見。

台積電莊處長並表示，企業面對多項環境議題，最重要的關鍵在於與社會的溝通，虛心聆聽社會各界聲音，了解社會需求，相關問題自然會迎刃而解。

CCS透過構築專家與跨域交流平台，為企業提供諸多永續建言與實務作法，期許此舉不僅提升企業競爭力，更希望進一步強化政府、企業與民間之永續凝聚力，讓企業朝國際永續標竿邁進。