各國如何慶祝聖誕節？ 從小精靈助手到袋鼠雪橇

英國和美國人總是在聖誕節前夕進行禮物大採購，聖誕節當天則會前往教堂作禮拜，但並非每個國家都是這麼慶祝聖誕節，其實也不是每個民族都會在12月25日當天慶祝聖誕節。

荷蘭

這個月份裡最重要的日子是12月5日，是聖尼古拉斯(聖誕老人)從家鄉西班牙搭乘汽船抵達荷蘭的日子。

19世紀，聖尼古拉斯總是獨自一人帶著乖小孩們的禮物來訪，並且偷偷用麻布帶走壞小孩回家懲罰或重新教導。然而在1850年，荷蘭教育家與作家Jan Schenkman所著繪本《聖尼古拉斯與他的幫手》中，首次給了聖誕老人一個助手「黑彼得」(Black Pete)，幫助聖誕老人分送糖果禮物給乖小孩。

因此每年在荷蘭的12月5日，稱為聖誕老人之夜(Sinterklaas-avond)，在聖誕老人之夜的前幾週，聖誕老人會搭乘一艘自西班牙馬德里出發的船，抵達荷蘭的港口，民眾會舉辦遊行來歡迎他，而黑彼得則會在遊行中，幫忙分送糖果給小孩子。

冰島

在民間傳說中，冰島擁有13個聖誕老人(稱為Yule Lads)，在聖誕節的前十三天開始，會一一下山巡視，在孩子們熟睡時將禮物放到他們的鞋子裡，乖小孩會得到像是柑橘或糖果等禮物，但壞小孩通常就會得到比較不討喜的禮物如馬鈴薯。13位聖誕老人會每天輪流下山進城。

到了12月25日，第一位聖誕老人就會開始回山上，再隔一天第二位就會回去，而1月6日被稱為「第十三」，因為這天是最後一位聖誕老人回家的時間，也代表聖誕節的結束。

挪威

如果你住在挪威，傳統活動就是在平安夜交換禮物，這些禮物有時候是聖誕老人分送的，但也有可能是透過名叫Nisse的小矮人幫忙傳遞，Nisse會帶著大紅色的帽子，挪威人相信他們是盡責守護人們儲藏室或穀倉、或照顧動物的小精靈。

因此有別於英國送肉餡餅或威士忌給聖誕老人與麋鹿，挪威人在聖誕節時會送Nisse聖誕粥做為回報，他們也會留下幾束小麥給鳥兒度過寒冷聖誕節。

阿根廷

阿根廷人會用燈泡和花環裝飾他們的家，也會在門口掛上紅白花圈，迎來喜氣洋洋的聖誕節，聖誕樹也是很受歡迎的應景商品，通常在12月8日「聖母領報節」就會裝飾好，這天傳說是聖母瑪利亞被告知她將受聖神降孕而產下耶穌。耶穌誕生場景也是阿根廷很重要的聖誕裝飾之一。

而在阿根廷，最主要的聖誕餐會在平安夜吃，知名餐點包括烤雞、烤豬肉、聖誕麵包、稱為Pan Dulce與Panetone的甜麵包與布丁。

澳洲

位在南半球的澳洲，12月份聖誕節都是酷暑季節，所以通常以BBQ取代烤火雞，但澳洲人平安夜時也會一起唱聖歌，同時也會在家門前掛花環，還會用一種名為「Christmas Bush」有小綠葉和奶油色花朵的當地樹種裝飾房屋。

儘管在南半球，聖誕老人當然也不會忘記澳洲，他會讓麋鹿休息、派出六隻袋鼠做為運送禮物的工具！

而在後院打板球也是傳統的聖誕活動之一，因為夏季通常是墨爾本板球場的比賽與雪梨至荷伯特賽艇比賽開始的季節。

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奈及利亞

聖誕節在奈及利亞是家庭節日，許多家庭會在平安夜舉辦通霄的聖誕派對，而在聖誕節的早晨，一起前往教堂感謝上帝；家家戶戶與街道都會精心裝飾，很多家庭都有聖誕樹，也會吃烤雞，但同時聖誕餐也會包含牛肉、羊肉或其他雞肉。

越南與斯里蘭卡

越南的平安夜比聖誕節當天更為重要，因為曾受法國殖民，聖誕季受到些許法國影響，例如將平安夜大餐稱為「reveillon」(聖誕晚餐)，而且通常有巧克力樹幹蛋糕做為甜點，這也成為他們送禮的最佳選擇之一。

(延伸閱讀：源自甜點之都法國 聖誕節樹幹蛋糕的越南身世)

在斯里蘭卡，儘管全國主要信仰是佛教，只有7%是基督徒，聖誕節還是很熱門的節日，對他們來說，從12月1日當人們在清晨燃放爆竹時，聖誕季就開始了，街道與購物中心都會擺放大型聖誕樹應景。

跟隨聖誕老人瀏覽過世界各國的聖誕節慶祝活動後，是否對聖誕節儀式有所改觀了呢？今年聖誕節，也與你的家人好有一同度過美好佳節吧。