基本工資調漲 明年298萬人健保費跟著漲

（台灣英文新聞／台北綜合報導）健保署表示，配合明（106）年元旦起基本工資調整，修正「全民健康保險投保金額分級表」，明年1月1日起實施，預估大約有298萬人健保費調漲，一個月將多繳1到112元不等。

根據全民健康保險法規定，健保投保金額分級表之下限與中央勞工主管機關公布之基本工資相同，健保署指出，由於勞動部已公告明年元旦起基本工資由20,008元調整為21,009元，因此衛福部日前報請行政院核定全民健康保險投保金額分級表修訂案後，目前由衛福部辦理公告， 將自106年1月1日起實施。

第1級月投保金額為21,009元，估計全國公民營事業機構受僱員工，有292萬人（含眷屬）每人每月增加1至14元的保險費；另外，村（里）鄰長及未僱用有酬人員幫同工作之專技人員（不包括會計師、律師、建築師、醫師、牙醫師、中醫師），其適用的月投保金額也有所變動。

健保署表示，本次分級表修正內容為：第1級月投保金額修正為21,009元，刪除原第2級20,100元及第3級21,000元，其餘維持不變，並依序調整投保等級，修正後分級表計50級。

健保署表示，本次分級表修正調整，估計全國公民營事業機構受僱員工，有292萬人（含眷屬）每人每月增加1至14元的保險費（原投保金額20,008元增加14元，原投保金額20,100元增加13元，原投保金額21,000元增加1元）。

此外，部分保險對象適用不同之投保金額等級，包括村（里）長及鄰長，以及未僱用有酬人員幫同工作之專門職業及技術人員 (不包括會計師、律師、建築師、醫師、牙醫師、中醫師)，隨著新修正公布之投保金額分級表，其保費也需一併調整。

自106年1月1日起，村（里）長及鄰長需按修正後之投保金額34,800元申報，受影響之人數約5萬人，每人每月增加保險費43元。至於自行執業、未僱用有酬人員工作的保險經紀人、保險代理人等專技人員，投保金額則一併調整為26,400元，受影響之人數約5千人，每人每月增加保險費56~112元不等。

健保署表示，上述各項調整總計影響保險對象人數約298萬人，估計1年增加保險費收入約為14.37億元，包含被保險人4.62億元及投保單位9.75億元。