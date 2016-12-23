聖誕假期天氣回暖 下週二東北季風再增強

「氣象達人彭啟明」指出，今(23)日清晨淡水低溫只有14度，台北和多數地方等西半部還有17至18度，和昨天相比下降約五度，溫度變化較大，提醒民眾注意保暖和禦寒。

這一波的冷空氣將影響到周六，接下來將逐步回溫，聖誕假期的周末到下周一是回溫轉晴的好天氣，中央氣象局也指出，週六受到東北季風持續影響，北部及東北部天氣較涼，白天在冷空氣影響下，北部及宜、花高溫約22到25度，中南部及臺東仍有25到27度，但水氣較少，只有東半部地區及北部山區有局部短暫雨，其他地區陽光露臉機率大，中南部則更為啨朗，白天氣溫迅速回升，但日夜溫差也大。

下周一各地氣溫回升，天氣逐日大幅回暖，西半部天氣晴朗，高溫又會來到26至28度，日夜溫差大，東半部為多雲偶見陽光、局部短暫雨機率逐漸提高。

下周二開始到週五另一波東北季風增強，北部、東北部會再度降溫，加上颱風外圍雲系移入，除了東半部及北部地區有短暫雨之外，中南部地區也會有短暫雨，降雨強烈程度則有待觀察。

預估在下週一以後，第26號颱風的外圍雲系會逐漸北上影響臺灣，由於不確定性仍大，請留意後續最新的天氣預報。

前中央氣象局預報中心主任吳德榮也在「洩天機教室」專欄也提到，下週二至五另一波系統影響，在鋒面之後的冷空氣分兩小股南下，已有「大陸冷氣團」的強度；同時南海也有往台灣輸送的(納坦外圍或其殘餘)水氣，可能給全台灣帶來幾天又濕又冷的天氣型態；但因屬電腦模式5天後的模擬，存有一定的不確定性，且資料仍會不斷調整，宜持續觀察。

而今天的空氣品質也需要多加注意，境外的汙染已隨著西北風南下，許多地方的汙染物濃度正在持續上升當中，外出一定要多留意，敏感族群要戴上口罩，戶外活動要留意一下居家附近的空氣品質濃度。