老饕們的新選擇 望月樓經典外帶年菜套餐

新板特區唯一國際五星粵菜餐廳—望月樓，自今年中開幕以來，就以新派粵菜、創意港點備受好評，用餐時間常常座無虛席，明年一月底的除夕圍爐，也早在今年八月就被搶訂一空，所以望月樓除了加開隔鄰的宴會廳因應，港籍名廚蘇權暉也師法廣東老師傅過年一定要張羅的好口采大菜，加上自己的創新改良，備妥六人份八道式經典年菜套餐，提供消費者除夕當天下午提貨。凡於2016年12月31日前預訂且付款者，可享九折特惠。

蘇主廚表示，「融舊於新」是這套年菜設計的主軸，此一六人份經典年菜套餐共計八道菜式，內容有「鴻運燒味大拼盤」、「鮑魚珍味佛跳牆」、「黃金滿堂焗大蝦」、「宮廷醬燒豬肋排」、「蔥油蒸龍虎斑」、「金湯貴妃雞」。最後好吃好看的「臘味糯米飯」和寓意吉祥、金條造型的「椰汁年糕」，則為這套年菜，更添飽足感。

另外，自即日起至2017年2月15日首度在望月樓推出煲仔菜，對於菜色安排自是下了一番功夫，有從小入行一吃難忘的「大馬站煲」，也有稍加改良的「港式燜羊腩煲」，以及創新的「黑豚豬啫啫生蠔煲」。

望月樓港籍主廚蘇權暉今年36歲，入行卻已超過20年，一路跟著米其林星級恩師和多位粵菜名廚習藝，功夫紮實，又有創見，讓他的菜色根源傳統，卻能跳脫窠臼，更加摩登可口！

煲就是砂鍋，這類的料理，除了保溫效果特別好以外，更能將各種食材透過高溫濃縮入味！煲的製程大約可分二種，一是「生啫」，像是生啫魚頭、啫啫雞就是代表作，魚頭、雞肉要先醃入味，再與其它配菜、佐料混合，置於砂鍋中，用小火耗時從生煮到熟，是屬於比較濕潤的煲仔菜；製程中，食材在煲鍋中不時發出滋滋的聲音，與粵語的「啫」發音相似，故名。另一種製法則是在炒鍋中先把食材煮熟收汁，再將之倒入燒熱的砂鍋中，湯汁觸及高溫嘶嘶作響、熱氣蒸騰，不但刺激食慾，水分蒸發後，食材也變得更為乾香！