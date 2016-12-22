超過400億美元的預算案 日本國防預算再創新高

隨著國會修法以後，日本針對國防力量又有更近一步的動作，面對中國和北韓可能的軍事威脅，日本首相安倍晉三在22日簽署了歷史新高的國防預算法案。

戰機和潛艇的預算也包含在這次的預算提升之內，總預算大約提升了1.4％，來到436億美元的天文數字，除此之外，因應與鄰國之間的領土衝突，海上保安廳的預算也獲得加碼，並且不包含在436億美元的預算中。

這筆國防預算總額約為97.5兆日幣，如果通過的話將在明(2017)年4月開始運作，不過現階段仍在等待日本國會審核，由於在本期國會的任期當中已經4次提升國防預算，第5次同意投入更多經費在改善國防上似乎將嚴重佔用其他可能需要預算的領域。

舉例來說，隨著日本人口的老齡化，前段時間提出的老人社會福利制度已經給日本疲軟的經濟增加不小的負擔，如果批准這一波的國防預算增長勢必將大幅增加日本的舉債。

由於在中國東海一帶與中國的領土爭議，兩國的海巡部隊必須增加出勤次數，也增加許多其他開支迫使海上保安廳的預算必須從1877億日圓稱家到明年的2100億日圓，這還包含了全新的5艘大型海巡船隻，還有額外招募的200名海上保安隊員。

除此之外，在外界研判北韓導彈技術成熟，還有日漸增加的核彈威脅下，日本也決議升級飛彈防禦系統，這更對日本國防造成了不小的壓力。