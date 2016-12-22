中華電信基金會舉辦十年有誠特映會

(台灣英文新聞 / 社會組報導) 中華電信基金會今日舉辦「十年有誠特映會」， 以「遇見，真實幸福的未來」作為10周年的主題，中華電信基金會張朝棟董事、林三元執行長邀請共同走過這10年的各界嘉賓一起感恩回顧並展望未來。自2006年起，中華電信基金會在全台和離島已建置76處「數位好厝邊」，協助學習資源匱乏的鄉鎮部落，每年開設1,000小時以上的數位學習課程，每年近5,000人次上課，對象包含新住民媽媽、部落孩童青少年、社區居民等，希望藉由數位科技掌握和世界接軌的機會，同時也讓更多人關心在地文化的發展。

中華電信基金會董事張朝棟表示：「中華電信於2006年成立中華電信基金會，創立之初即致力以實際行動縮短數位落差、協助在地產業，做為社區的夥伴，促進在地永續發展。例如對森林紅茶的扶植，除認養茶園，交通部長賀陳旦當時也偕同基金會執行長和中華電信企業志工親自造訪仙楂腳社區，一同協助土埆厝重建，後續也不間斷地支持詩人林琮盛，以「詩」來打造產業文化，讓『森林紅茶』搖身一變成為『比爾蓋茲茶』。」

中華電信基金會執行長林三元表示：「十年來，我們以『社區』作為實踐場域，透過不同的專案，例如數位學習、「蹲點‧台灣」、藝文下鄉、產業工作坊、社區小旅行等，為台灣各個角落寫下美麗的故事。未來，中華電信基金會將持續扮演『溝通』、『連結』的角色，期待更多有心的人事物，能以基金會做為資源串連的平台，讓有資源者及有需求者一起共創真實幸福的未來。」

回顧10年足跡，中華電信基金會透過建置「數位好厝邊」，持續從文化、教育、產業等三個面向，以遍佈全台的「數位好厝邊」為基地，協助並支持偏鄉社區的茁壯和發展。展望下一個10年，中華電信基金會身為數位串流的領航者，將持續從數位著手、從文化著眼，為台灣社區永續發展而努力。此次特別邀請國際級導演林正盛執導記錄數位好厝邊，扎實呈現對這片土地的關懷之情，期許未來十年能迎接真實幸福的未來。