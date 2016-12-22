臺加《避免所得稅雙重課稅及防杜逃稅協議》2017年1月正式適用

(台灣英文新聞/政治組綜合報導) 外交部今(22)表示，加拿大政府甫於2016年12月19日正式通知我方， 該國已正式完成臺加《避免所得稅雙重課稅及防杜逃稅協議》（ ARRANGEMENT FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME）之相關立法程序，該協議可依照雙方先前規畫於明（ 2017）年元月起適用，外交部對此表示歡迎。



外交部說，為鼓勵友善的投資環境及臺加兩國企業租稅公平， 並深化雙方實質關係，臺灣與加拿大於民國85年起展開相關協商。 歷經20年談判過程， 加拿大與我國分別於本年元月13日在渥太華及元月15日在臺北完 成該協議的異地簽署。我國於本年2月19日完成國內審查程序， 並通知加拿大；加國因議程安排， 於本年11月1日方將本案送交國會審議， 參議院於12月6日完成審議，眾議院則於12月14日完成審議， 並於12月15日完成「皇家同意」（Royal Assent）的最終立法程序。



外交部進一步表示，根據最新統計數據， 本年1至9月我國為加拿大全球第11大貿易夥伴， 較去年同一時段排名提升一名，顯示兩國經貿關係日益活絡緊密， 關係友好，民間交流頻密。在本協議正式生效後， 我國期待能進一步提升雙邊經貿關係，持續增進雙方民眾的福祉。



