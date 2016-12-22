臺加《避免所得稅雙重課稅及防杜逃稅協議》2017年1月正式適用

(台灣英文新聞/政治組綜合報導) 外交部今(22)表示，加拿大政府甫於2016年12月19日正式通知我方，該國已正式完成臺加《避免所得稅雙重課稅及防杜逃稅協議》（ARRANGEMENT FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME）之相關立法程序，該協議可依照雙方先前規畫於明（2017）年元月起適用，外交部對此表示歡迎。
外交部說，為鼓勵友善的投資環境及臺加兩國企業租稅公平，並深化雙方實質關係，臺灣與加拿大於民國85年起展開相關協商。歷經20年談判過程，加拿大與我國分別於本年元月13日在渥太華及元月15日在臺北完成該協議的異地簽署。我國於本年2月19日完成國內審查程序，並通知加拿大；加國因議程安排，於本年11月1日方將本案送交國會審議，參議院於12月6日完成審議，眾議院則於12月14日完成審議，並於12月15日完成「皇家同意」（Royal Assent）的最終立法程序。
外交部進一步表示，根據最新統計數據，本年1至9月我國為加拿大全球第11大貿易夥伴，較去年同一時段排名提升一名，顯示兩國經貿關係日益活絡緊密，關係友好，民間交流頻密。在本協議正式生效後，我國期待能進一步提升雙邊經貿關係，持續增進雙方民眾的福祉。