臺加《避免所得稅雙重課稅及防杜逃稅協議》2017年1月正式適用

(台灣英文新聞/政治組綜合報導) 外交部今(22)表示,加拿大政府甫於2016年12月19日正式通知我方, 該國已正式完成臺加《避免所得稅雙重課稅及防杜逃稅協議》( ARRANGEMENT FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME)之相關立法程序,該協議可依照雙方先前規畫於明( 2017)年元月起適用,外交部對此表示歡迎。



外交部說,為鼓勵友善的投資環境及臺加兩國企業租稅公平, 並深化雙方實質關係,臺灣與加拿大於民國85年起展開相關協商。 歷經20年談判過程, 加拿大與我國分別於本年元月13日在渥太華及元月15日在臺北完 成該協議的異地簽署。我國於本年2月19日完成國內審查程序, 並通知加拿大;加國因議程安排, 於本年11月1日方將本案送交國會審議, 參議院於12月6日完成審議,眾議院則於12月14日完成審議, 並於12月15日完成「皇家同意」(Royal Assent)的最終立法程序。



外交部進一步表示,根據最新統計數據, 本年1至9月我國為加拿大全球第11大貿易夥伴, 較去年同一時段排名提升一名,顯示兩國經貿關係日益活絡緊密, 關係友好,民間交流頻密。在本協議正式生效後, 我國期待能進一步提升雙邊經貿關係,持續增進雙方民眾的福祉。