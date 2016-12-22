1例1休提前明日上路 林全：當初沒注意到

（台灣英文新聞／台北綜合報導）勞動基準法一例一休提前明（23）日上路，不少業者傳出措手不及，行政院長林全今（22）日表示，這部分在當初法令公布時確實沒注意到，造成法令生效後必須馬上適用，政府會盡量輔導業者。

攸關勞工權益的週休二日新制原先預定明（106）年元旦起實施，如今一例一休及加班費計算等提前到明天上路，林全受訪時強調，一例一休提前到明天上路，距原先預定實施日期明年元旦的期間不長，預期企業可順利度過。



行政院發言人徐國勇補充說明，一例一休以及加班費的計算，根據中央法規標準法規定，法令公布後第三天生效，與原先預定的實施日期元旦差一個禮拜，對企業影響不大。



同時，徐國勇呼籲企業主體恤勞工，提前一個禮拜給勞工好一點的待遇，並感謝企業主共體時艱給勞工多一些權益。



至於全國放假一致以及特休部分，徐國勇指出，這部分在勞基法修法時已特別規定實施日期為明年元旦，因此，實施日期依法令規定。

何謂一例一休？

根據新通過的勞動基準法，勞工從23日起，「每7日至少2日休息」，其中2日休息的部分，1日為「例假」，勞工只有在天災、事變和突發事件的前提下，才可以上班，而雇主必須發給加倍工資，且補假給勞工。



另1日為「休息日」，勞工只要同意就可以上班，工資部分，2小時內，按平日每小時工資另給予1又1/3，再繼續工作者，按平日每小時工資另給予1又2/3，加班超過8小時，雇主需另加給勞工本薪。



休息日的工作時間計算，4小時以內者，以4小時計，超過4小時以8小時計，超過8小時至12小時以內者，以12小時計。

到底有幾天新增的特休假？

新增特休假部分，從明年1月1日起實施，也就是從明年1月1日起，勞工在同一雇主工作滿半年以上未滿1年，給予3天特休假；1年以上未滿2年，7天；2年以上未滿3年，10天；3年以上未滿5年，14天；5年以上未滿10年，15天；10年以上每年加1天至30天。



且特休假由勞工排定，若特休假未休完，雇主應發給工資。而雇主應將勞工每年特休及未休假所發給的工資數額，記載於勞工工資清冊，每年定期將其內容以書面通知勞工。若雇主認為其權利不存在，應負舉證責任。