「擁夢飛翔12-十位新北市勇者的丰采生命 振翅飛揚」新書發表會

新北市政府教育局於今(22)日舉辦《擁夢飛翔12》新書發表會，透過專書發表，介紹10位在逆境中努力、勤奮向學的新北學子，為生命奮鬥不懈的事蹟。本次活動由市長朱立倫頒給10位同學勇者獎牌勉勵，並希望透過推廣閱讀這本專書，讓勇者「愈挫愈勇、樂觀以對」的生命態度，引發更多的共鳴與感動。

《擁夢飛翔》自93年起逐年發表系列專書，至今已典藏逾百位新北傑出學子熱愛生命、發光發熱的事蹟。今年有別以往，新北市政府教育局特別安排於這次新書發表會開幕式，播放訪問9位昔日勇者分享生命故事的紀錄片，包含4位2004年奧運獲獎的新北市培訓選手黃志雄、袁叔琪、陳麗如、陳詩園；曾獲總統教育獎肯定的邱仁寧、蔡育萱、陳芯瑤、蔡旻諼，以及克服家庭弱勢、目前就讀國立臺灣大學的劉紀誼同學現身說法，藉以勉勵勇者超越困境，為夢想奮鬥及樂觀面對、永不放棄的精神。活動並安排專書第4輯勇者新北高中視障學生蔡旻諼到場，以小提琴聲引領本屆勇者埔墘國小方韻華舞蹈才藝進行開場表演，象徵勇者精神的傳承，激勵所有學生學習。

新北市長朱立倫讚許10位勇於向逆境挑戰的傑出學子，憑著加倍的信心、毅力、勇氣，克服他們先天的障礙或後天遭遇的險阻；儘管歷經艱難，卻也因各種磨難更加堅定，勇於克服逆境。朱市長也祝福本書讀者在閱讀之餘能在心靈深處搭一個希望--縱使成長之路佈滿荊棘，也要懷抱心中最美好的信念，探索自身的潛質與亮點，讓夢想起飛！在充滿考驗與挑戰的人生道路上，找到屬於自己的舞台，綻現生命的光與熱！