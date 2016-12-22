期交所推出「106年度第1季匯率類及國外指數類商品交易獎勵活動」，自106年1月1日起跑！

臺灣期貨交易所(以下稱期交所)業於今(105)年11月7日上市歐元匯率期貨、日圓匯率期貨及印度Nifty50指數期貨。加上先前上市之人民幣匯率期貨及選擇權、小型人民幣匯率期貨及選擇權及東證指數期貨，共計有6項匯率商品及2項國外指數商品。為鼓勵期貨業者、從業人員及交易人積極推廣及參與前述商品交易，期交所針對前揭商品舉辦「106年度第1季匯率類及國外指數類商品交易獎勵活動」。活動期間自106年1月1日起至3月31日止，獎勵對象包括交易人、期貨經紀商及IB，總獎勵金額達新臺幣300萬元。

為強化活動辦理成效，特針對不同獎勵對象規劃相對應之獎勵方案，期透過全市場多面向的獎勵，提升商品交易量，說明如下：

交易人：為提高市場參與熱度，針對自然人持續辦理交易抽獎活動，為提高中獎機會，匯率類商品及國外指數類商品每月交易2口即可取得1次抽獎機會，中獎名額30名，歡迎交易人踴躍參加。 期貨經紀商：為鼓勵期貨商及從業人員積極推廣，針對匯率類商品及國外指數類商品交易量及實動帳戶達一定門檻，設有「交易獎」、「實動帳戶成長獎」、「業務員獎」、「非期貨自營商造市者推廣獎」等。 IB各營業據點：為鼓勵IB積極推廣人民幣匯率期貨及選擇權，設有「IB單一營業據點經理人獎」，頒發獎金予交易量成長前5名之IB營業據點經理人。

各項獎勵活動辦法業已公告於期交所網站(http://www.taifex.com.tw)，歡迎交易人、期貨商、IB及相關從業人員上網查詢，積極參與以增加獲獎機會。