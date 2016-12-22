斥資30億 新光人壽見潭傑仕堡預計2020年峻工

新光人壽繼今年9月於新北市三重推出「新光水漾傑仕堡」產品後，昨（21）日於鄰近北市士林劍潭捷運站，再推出「新光人壽見潭傑仕堡」，並舉行動土典禮，由新光金控董事長吳東進主持。該建案預計規劃成「商務旅館」、「靜養套房」及「高級出租住宅」新型態旅館產品，預計2020年竣工。

「新光人壽見潭傑仕堡」位於台北2050願景計畫之「士林再生計畫」範圍內，鄰近於捷運劍潭站及士林觀光夜市，前往台北故宮賞文物、淡水看夕陽逛老街；北投、陽明山泡溫泉享野趣，台北車站轉乘國際機場、高鐵站，交通時程均相當的短暫與方便，輕輕鬆鬆就可享受台北各地知名觀光景點，大啖台灣美食，具有十足的交通、觀光休閒與生活機能之優勢。

本案房型設計為商務旅館142間客房、靜養套房28間客房、高級出租住宅80間，總房數為250間房，並提供健身房、碳酸泉池、水療設施等各項舒適、便利的公共設施，總投資額約30億元。

此外，本案亦座落於新光醫院及新光人壽教育會館等新光關係企業之建築群間，特別規劃「靜養套房」房型，結合新光醫院團隊資源，提供術後病人離院後入住，可享有醫療服務之居住環境。平常未同住或旅居國外的子女前來探視父母時，入住商務旅館，同享天倫之樂外，亦可享受觀光之便利性，滿足出租住宅、家人探視時的居住需求。

近年來，新光人壽前瞻未來，掌握商機，預見高齡社會，除不斷推出一系列長照保險商品，站穩長照保險之龍頭地位外；於不動產投資方面更善用經營出租高級住宅之經驗，看準社會需求，與時俱進，持續推出新世代傑仕堡系列產品，以因應新的社會生活型態居住需求，並服務更多的客戶。