跨界加值，超甜蜜「玩」婚 台北晶華酒店2017婚宴專案

台北晶華酒店今日大張旗鼓、隆重的對外發表2017年婚宴專案—The Moment，其菜色及服務項目豐美、排場十足，其中 最吸睛的是婚宴桌菜頭盤以及最後一道甜品，前者是以層架式搭疊擺設的 12 道開胃菜擺開迎賓陣勢 ，後者則是以全球知名的甜品—Lady M 千層蛋糕畫上幸福的句點 ，一前一後、重點式的強化用餐體驗，絕對讓賓客記憶深刻、回味無窮，此外， 晶華也結合位於酒店內的麗晶精品，贈送新人「麗晶婚禮卡」，不僅購買結婚 12 禮有價格優惠，消費滿額即可抵用宴會餐費，並享麗晶精品的黑卡優惠 ；憑卡更享有「 雙城婚宴禮遇」 ，在台北以及任選台南、宜蘭、太魯閣、北京、重慶的晶英或麗晶酒店舉辦婚禮或歸寧，另有多款不同的訂席禮遇 。即日起正式接受預訂。

今年5月，來自美國紐約且瘋靡全球的Lady M甜品店與晶華合作來台快閃，創下1個小時內銷售完3,000個千層蛋糕的驚人佳績，2017年1月份，夾帶著高人氣來台設店的同時，台北晶華也將Lady M端上婚宴餐桌，所有在晶華店結婚的新人，豐盛桌菜之後的甜品，都可以選用Lady M最知名的9吋經典原味千層蛋糕，取代原有的糕點甜品，賓客不用排隊等候、就可以在您倆的婚宴中一嘗知名甜品的美味，透過Lady M綿密輕柔幸福滋味，讓與會賓客感受濃濃的甜蜜、滿載獨一無二的回憶。

除了充滿新意的甜品選項之外，晶華婚宴菜色的另一個重點—小滿漢迎賓碟也在2017年換上新裝，宴會廳特別訂製直徑長約1公尺的三層圓形層架，如同結婚蛋糕般的將烘烏魚子、椒汁美人腿、檸檬飛卷、桂花百合、紅袍腰果、麻辣蜂巢肚、青蔥響螺、老醋石耳、蒜泥霜降、西芹蜇頭、煙燻素鵝、金沙玉米筍以雍正十二色的菊花盤盛裝、擺滿宴會桌上的轉檯，色香味俱全的料理澎湃豐盛、誠意十足，親友等待以及相互寒暄的同時，即可大啖佳餚、把酒言歡。

除了超值且吸睛的第一道以及最後一道菜之外，婚宴席間的菜色也是毫不馬虎，根據起桌價的不同，鮑魚、燕窩、龍虎斑以及位上湯品等…各式大菜羅列，晶華要與新人們一同展現主人家的氣派。在晶華結婚，不僅在婚宴方面可以享有婚禮企劃、婚宴管家…等尊寵服務，酒店更貼心整合集團資源，獨家提供婚禮對卡、麗晶精品禮賓顧問服務、名人套房住宿以及全球麗晶酒店蜜月訂房服務…等豐厚好禮，讓新人於忙碌的婚宴之餘仍享有舒適愉悅的假期體驗，晶華婚宴團隊以熱情豐富的經驗及專業，為新人打造獨一無二的幸福婚宴，承諾每場宴會都能成為生命中最值得紀念的盛事！

獨步市場、唯一免費贈送給新人的「麗晶婚禮卡」，可以在麗晶精品各大品牌名店累積消費並兌換禮券，消費滿20萬元、贈送晶華酒店禮券6千元，滿30萬元、贈送晶華酒店禮券1萬元，滿50萬元、贈送晶華酒店禮券2萬元，滿100萬元、贈送晶華酒店禮券4萬元；禮券可以抵用晶華酒店宴會各式消費，婚禮卡會員於台北晶華酒店、故宮晶華及台北園外園之宴會廳會場，餐飲消費金額達50萬以上，另加贈台北晶華酒店豪華客房住宿一晚。

擁有酒店集團的優勢，旗下分布在全台、甚至全世界的麗晶以及晶英酒店也都是晶華婚宴的最佳搭檔，「雙城婚宴禮遇」可以提供在晶華舉辦婚禮或是歸寧的新人，如有因為習俗、雙方家鄉不同、或是想要安排海外婚禮的新人，規劃在台南、宜蘭、花蓮、亦或是北京、重慶、新加坡、柏林、黑山共和國等地再次宴請親友，台北晶華酒店的婚顧人員將繼續提供一站式的服務，並獲贈不同的貴賓好禮。