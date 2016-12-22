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跨界加值，超甜蜜「玩」婚 台北晶華酒店2017婚宴專案

12道小滿漢領軍、千層Lady M 壓軸，外加麗晶精品貫穿全場 購物滿額最高現抵婚宴消費4%

By 台灣英文新聞－編輯
2016/12/22 16:50

台北晶華酒店今日大張旗鼓、隆重的對外發表2017年婚宴專案—The Moment，其菜色及服務項目豐美、排場十足，其中最吸睛的是婚宴桌菜頭盤以及最後一道甜品，前者是以層架式搭疊擺設的12道開胃菜擺開迎賓陣勢，後者則是以全球知名的甜品—Lady M千層蛋糕畫上幸福的句點，一前一後、重點式的強化用餐體驗，絕對讓賓客記憶深刻、回味無窮，此外，晶華也結合位於酒店內的麗晶精品，贈送新人「麗晶婚禮卡」，不僅購買結婚12禮有價格優惠，消費滿額即可抵用宴會餐費，並享麗晶精品的黑卡優惠；憑卡更享有雙城婚宴禮遇」，在台北以及任選台南、宜蘭、太魯閣、北京、重慶的晶英或麗晶酒店舉辦婚禮或歸寧，另有多款不同的訂席禮遇。即日起正式接受預訂。

 

今年5月，來自美國紐約且瘋靡全球的Lady M甜品店與晶華合作來台快閃，創下1個小時內銷售完3,000個千層蛋糕的驚人佳績，2017年1月份，夾帶著高人氣來台設店的同時，台北晶華也將Lady M端上婚宴餐桌，所有在晶華店結婚的新人，豐盛桌菜之後的甜品，都可以選用Lady M最知名的9吋經典原味千層蛋糕，取代原有的糕點甜品，賓客不用排隊等候、就可以在您倆的婚宴中一嘗知名甜品的美味，透過Lady M綿密輕柔幸福滋味，讓與會賓客感受濃濃的甜蜜、滿載獨一無二的回憶。

 

除了充滿新意的甜品選項之外，晶華婚宴菜色的另一個重點—小滿漢迎賓碟也在2017年換上新裝，宴會廳特別訂製直徑長約1公尺的三層圓形層架，如同結婚蛋糕般的將烘烏魚子椒汁美人腿檸檬飛卷桂花百合紅袍腰果麻辣蜂巢肚青蔥響螺老醋石耳蒜泥霜降、西芹蜇頭、煙燻素鵝、金沙玉米筍以雍正十二色的菊花盤盛裝、擺滿宴會桌上的轉檯，色香味俱全的料理澎湃豐盛、誠意十足，親友等待以及相互寒暄的同時，即可大啖佳餚、把酒言歡。

 

除了超值且吸睛的第一道以及最後一道菜之外，婚宴席間的菜色也是毫不馬虎，根據起桌價的不同，鮑魚、燕窩、龍虎斑以及位上湯品等…各式大菜羅列，晶華要與新人們一同展現主人家的氣派。在晶華結婚，不僅在婚宴方面可以享有婚禮企劃、婚宴管家…等尊寵服務，酒店更貼心整合集團資源，獨家提供婚禮對卡麗晶精品禮賓顧問服務名人套房住宿以及全球麗晶酒店蜜月訂房服務…等豐厚好禮，讓新人於忙碌的婚宴之餘仍享有舒適愉悅的假期體驗，晶華婚宴團隊以熱情豐富的經驗及專業，為新人打造獨一無二的幸福婚宴，承諾每場宴會都能成為生命中最值得紀念的盛事！

 

獨步市場、唯一免費贈送給新人的「麗晶婚禮卡」，可以在麗晶精品各大品牌名店累積消費並兌換禮券，消費滿20萬元、贈送晶華酒店禮券6千元，滿30萬元、贈送晶華酒店禮券1萬元，滿50萬元、贈送晶華酒店禮券2萬元，滿100萬元、贈送晶華酒店禮券4萬元；禮券可以抵用晶華酒店宴會各式消費，婚禮卡會員於台北晶華酒店、故宮晶華及台北園外園之宴會廳會場，餐飲消費金額達50萬以上，另加贈台北晶華酒店豪華客房住宿一晚。

 

 擁有酒店集團的優勢，旗下分布在全台、甚至全世界的麗晶以及晶英酒店也都是晶華婚宴的最佳搭檔，「雙城婚宴禮遇」可以提供在晶華舉辦婚禮或是歸寧的新人，如有因為習俗、雙方家鄉不同、或是想要安排海外婚禮的新人，規劃在台南、宜蘭、花蓮、亦或是北京、重慶、新加坡、柏林、黑山共和國等地再次宴請親友，台北晶華酒店的婚顧人員將繼續提供一站式的服務，並獲贈不同的貴賓好禮。