汽車炸彈？ 澳洲保守基督教團體總部驚傳爆炸

（台灣英文新聞／綜合外電報導）在柏林發生汽車衝撞恐攻後的敏感時間點，澳洲也發生了類似的情事，一名男子開著滿載瓦斯罐的廂型車衝進澳洲基督教遊說組織(ACL, Australian Christian Lobby) 在坎培拉的總部，引發恐慌。

35歲的司機在將這輛車開進空無一人的辦公室後自行點燃了瓦斯罐，並引發了爆炸，不只摧毀了整輛車，也導致自己嚴重的燒傷，雖然他奮力獨自走到附近的坎培拉醫院就診，現階段他的身體狀況仍然很糟，可能有生命危險。

雖然發生的時間點敏感，不過警方在偵訊汽車司機後指出，該起事件應該沒有涉及宗教、政治或是激進思想的相關情事，調查小組的負責人Mark Walters警官進一步表示，警方認為這一起事件應該屬於獨立事件，未來不會對社群產生任何威脅。

不過ACL的成員可不這麼認為，管理部門負責人Lyle Shelton在22日一早告訴媒體，由於過去一年來ACL不斷收到各種死亡威脅和暴力犯案預告，這應該是一起具有「針對性」的「蓄意攻擊」，並表示這是對澳洲言論自由的挑釁。

如果這真的是針對ACL立場進行的攻擊，ACL的立場和發言就應該受到審視。ACL是一個「草根運動」的基督教遊說團體，他們有超過8萬名成員，多年來一直試圖將基督教的影響力帶進澳洲公共政策當中。

它同時也代表著澳洲的保守宗教勢力，反對墮胎、安樂死還有同性婚姻，面對「安全學校聯盟」(Safe School Coalition)所提出欲在學校推行了解LGBT的教育計畫，ACL也展現了嚴正抗議的立場，除此之外，他們則支持在學校內設立禮拜堂，也鼓勵政府對網路進行審查。

從2007年的聯邦大選開始，澳洲最大的兩個政黨都有舉辦過受ACL贊助的會議，不過對於ACL究竟在政治中有多少影響力，外界仍然存疑。