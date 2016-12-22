別急著剪臍帶！研究：多等個30秒 有益新生兒健康

（台灣英文新聞／綜合外電報導）對許多爸媽來說，親手為家中新生兒剪臍帶是個值得紀念且珍貴的一刻，但你可知原來新生兒誕生後別太快剪臍帶，為的是提供新生兒含氧量較高的血液。

一般來說，除非寶寶是早產兒，婦產科醫師大都在新生兒出生後15到20秒內剪臍帶。但美國婦產科醫師學會（American College of Obstetricians and Gynecologists）週三建議，新生兒誕生後，別急著剪臍帶，至少要等30秒到1分鐘，以提供新生兒含氧量較高的血液，

美國婦產科醫師學會的馬斯寇拉醫師（Maria Mascola）指出，半分鐘是個極短的時間，但對新生兒來說，只要多個短短的30秒，即可透過臍帶獲得到許多含氧量高的血液。

在母體裡，胎盤有如胎兒的肺。胎兒出生後幾秒內，血液的流動和呼吸方式改變，新生兒吸入第一口空氣前，充滿羊水的肺開始膨脹，因此如果太快剪斷臍帶，胎盤內剩餘的血液則無法繼續輸送，新生兒將無法在第一口呼吸前補充所需的大量氧氣。

馬斯寇拉醫師表示，血液的流動可長達5分鐘，但胎盤血的轉換過程只在第1分鐘。越來越多的研究證明，這種作法有益新生兒的健康，可降低輸血、貧血和腦出血的風險。因此，美國婦產科醫師學會建議剪臍帶時多等一等。

美國婦產科醫師學會表示，這種做法對足月生產的新生兒也受惠，可降低輕微缺鐵情況，缺鐵會延緩新生兒的認知發育。

關於新生兒出生後，應該要等幾分鐘才剪臍帶？世界衛生組織（WTO）建議1分鐘，有些團體則說2分鐘也可以，也有一說5分鐘。美國婦產科醫師學會則建議，至少等30秒到1分鐘。

不過事情總是有例外，如果新生兒出生時出現呼吸窘迫等需要馬上急救的情形，醫師當然會毫不猶豫的立刻剪臍帶。

另外，有些爸媽為了將來可能的醫療用途會幫新生兒儲存臍帶血。美國婦產科醫師學會表示，延後剪臍帶，代表剩下來可以儲存的臍帶血也相對減少，家屬應該諮詢專家。