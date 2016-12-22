新方式？舊方式？ 汽車撞擊成恐攻教條

19日發生在柏林的聖誕市集恐攻造成12人死亡多人受傷，攻擊工具是隨處可見的普通貨車；5個月前，在七月發生於法國尼斯，造成超過80人喪生的恐攻，也是利用普通的卡車；而在11月發生於俄亥俄大學的講咦世間，也是先用汽車衝撞路人。

利用車輛直接進行物理性攻擊，隨處可見的汽車難以分辨，但是卻很致命，可以想見的是，以後用車輛進行的攻擊會越來越多，美國的全國公共廣播電台(NPR)甚至表達了訝異，好奇這種恐攻方式為什麼花了這麼久的時間才開始在歐美地區出現。

早在數年前，伊斯蘭國就已經開始呼籲支持者使用動力車輛當作武器，且已經在伊拉克和敘利亞驗證這種攻擊方式的恐怖之處，因為這種方式的犯案工具十分容易取得，且只要車子的輪胎開始轉動就很難阻止，可以說是最低成本的恐怖攻擊方式之一。

其實很難想像人們遺忘的速度，汽車犯案絕對不是新型的攻擊方式，也絕不是在伊斯蘭國出現後才有的手法，2008年的時候，三名巴勒斯坦人在耶路撒冷街頭發動恐怖攻擊，用的就是卡車與推土機，並導致多人受傷。

同一年，一個維吾爾族武裝組織將一輛垃圾車直直撞進70多名中國警察中間，隨後下車利用菜刀砍殺隊形紊亂的警察，造成16人死亡。

這種策略早就已經成為蓋達組織和伊斯蘭國的「教戰守則」，阿拉伯半島蓋達組織(AQAP)在其英文的線上雜誌〈啟發〉(Inspire)中更是直接提供「用車輛恐攻」的「教學」，伊斯蘭國刊物〈羅馬〉(Rumiyah)則在上個月號召追隨者趁著紐約梅西百貨的感恩節遊行，利用汽車發動恐攻。

況且，只要一種攻擊方式被證明有效，之後就會不斷出現，下次可能不是聖誕市集，而是轉而發生在遊行、一場戶外的演場會，甚至是街頭的特賣會上，而且不像2015年發生在巴黎的恐怖攻擊需要多人協調，只要一個有駕照、有決心的人就可以開車造成傷害，且由於可能被攻擊的目標太過分散也太多，非常難以預防。

儘管美國聯邦調查局(FBI)和國土安全局在2010年就已經公佈了一份警告報告，至今仍未有非常有效的方式來預防，只能加強情報搜集了。