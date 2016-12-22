11月失業率降至3.87% 節慶帶動就業

主計總處公布，11月失業率為3.87%，較上月下降0.08個百分點；11月就業人數為1130萬7千人，月增加1萬6千人，展望勞動市場，受節慶到來提升雇用人數，失業率可望再下降。

主計總處公布，11月失業人數為45萬5千人，較上月減少9千人，其中初次尋職失業者減少7千人，因工作場所業務緊縮或歇業與季節性或臨時性工作結束而失業者也都減少1千人，因對原有工作不滿意而失業者則增加2千人。與上年同月比較，失業人數減少2千人。

11月失業率為3.87%，較上月下降0.08個百分點；如與上年同月比較，也降0.04個百分點。經季節調整後失業率為3.84%，較上月下降0.06個百分點。

國勢普查處副處長潘寧馨表示，受到陸續的節慶到來，像是耶誕節、跨年、農曆春節，帶動相關產業提高雇用勞工，因此，多半失業率會呈現下降。

潘寧馨指出，11月就業人數為1130萬7千人，較上月增加1萬6千人或0.14%；如與上年同月比較，亦增7萬2千人或0.64%。1至11月就業人數平均為1126萬3千人，較上年同期增加6萬9千人或0.62%。

主計總處也指出，若就年輕族群及高學歷者觀察，11月20至24歲者失業率為12.73%，25至29歲失業率為6.67%，較10月分別下降0.15個百分點與0.12個百分點。

11月大學及以上程度者失業率4.8%，較10月下降0.11個百分點，顯示年輕族群及高學歷者就業情勢也轉好。1051222