貧窮、沙灘、可可 關於聖多美 我們還知道什麼？

(台灣英文新聞/綜合外電報導) 聖多美普林西比民主共和國，今(21)日早上宣佈與台灣斷交，台灣邦交國由22國減至21國。許多人在問，這是什麼樣的一個國家？而她又面臨什麼樣的政經挑戰？

聖國在哪裡？

聖多美普林西比是非洲中西部幾內亞灣的島國，由聖多美島、普林西島2大島及4座較小的嶼組成。根據世界銀行資料，聖國腹地約1001平方公里，是非洲第二小的國家，僅台北市面積的3.5倍，人口約19萬人。由於其過去被葡萄牙殖民的歷史，直至今日聖國的官方語言、文字都是葡萄牙語。

排名120的貧窮小島

聖國作為小島國，它的經濟以農業為主，種植經濟作物如可可(最大宗出口品)、咖啡、油棕等外銷國外。近來則逐漸側重旅遊業，世界旅遊及旅行理事會發布的報告顯示，2015年旅遊業全部產值就佔聖國國內生產總值（GDP）的20%，外來遊客數也由2010年8,000人上升到2014年的18,000人次。

即便如此，無論可可外銷、旅遊，都還不足以支撐聖國的經濟成長。2016年聖多美姆林西比的預估人均國內生產總值(GDP per capita) 為1,250美元 ，世界排名僅120名，據估計有62%貧窮人口，是世界上最低度開發國家之一。

政治結構

政治方面，聖國的政府治理能力不甚良好，據世界銀行數據，過去十年來多呈現財政赤字，其清廉指數排名約是世界第66名。今年8月，聖國剛舉行總統大選，跟台灣有深厚淵源的卡瓦留（Evaristo Carvalho）以81.64%之得票率勝出，但值得注意的是聖多美普林西比是雙首長制，總統僅享有國防、外交及任命總理等權力，親中的總理陀渥達（Patrice Trovoada）才握有實權，因此在決策上，卡瓦留能給台灣的幫助不大。

台聖交往關係

聖多美普林西比自1997年5月與台灣建交，台灣積極協助聖國推動國家發展，並派駐電力團、農技團、醫療團，協助聖國基礎建設、加強農業開發、改善醫療品質，到2009年約投入100多萬美元。另外，國合會等機構設立台聖獎學金鼓勵學子來台就讀，聖國總統卡瓦留子女即透過獎學金來台分別攻讀資訊、醫學學位。不過，台聖兩國每年貿易額並不大，每年貿易順差30幾萬美元。

至於聖國跟中國關係？中國是聖國第三大進口國，中國近年積極投資聖多美普林西比，澳門經貿資訊網報導，今年11月由中國私部門投資5百萬美元，新建成當地最大的購物中心。另外，據IMF2016年報告，近期還會有預計耗資800萬美元的深水港計畫、及其他公共建設項目，以上中國給予聖國貸款高達3000萬美元，不難看出中國積極拉攏聖國的企圖。