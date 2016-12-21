勞動部：44%勞工今年有加班　每月平均加班時數18.8

（台灣英文新聞／台北綜合報導）​儘管勞權意識高漲，台灣勞工仍舊普遍超時工作，平均每人每月加班時數達18.8小時，甚至高過日本的14.2小時。

勞動部21日公布「2016年勞工生活及就業狀況調查」，發現勞工近一年有加班的比率仍多達44.2%，較去年減少2.2個百分點，其平均每月延長工時為18.8小時。

此外，調查還發現，一成三的勞工曾在下班後接獲服務單位以通訊方式（電話、網路、手機App或Line）交辦且執行工作，其平均每月時數為5.5小時。

鄰近國家日本近日也公佈相關數據，平均每月加班時數達14.2小時，低於台灣。

若按行業別觀察，以專業／科學及技術服務業占58.2%最高，其次為電力及燃氣供應業占55.4%、醫療保健及社會工作服務業占54.7%及出版／影音製作／傳播及資通訊服務業占53.4%。

上述問卷調查是勞動部於今年6、7月間以參加勞保的本國勞工為調查對象，回收有效樣本4093份。

弘鼎法律事務所陳又新律師日前在接受其它媒體訪問時表示，台灣勞工普遍存在「有特休，但休不到」的情形，沒休完的特休好一點還能折算工資，大多都是時間到了就自動歸零，在勞動檢查無法落實下，特休規定再多都只是空談。

陳也指出，台灣勞工與其他國家相比，工時過長工資偏低，已是不爭的事實。長工時，使勞工的個人生活及工作長期失衡，缺乏充足休息而影響工作效率，勞工無暇進修亦使勞動效率難以提升；低工資，則使得勞工消費力偏低影響經濟成長，養不起小孩而拒絕生育產生少子化等問題，故勞動環境和台灣經濟社會發展均有影響。