長庚失智症日間照護中心〜「長智園」開幕

陳爺爺今年89歲，被診斷失智症已有5年，從極輕度到輕度失智症，一路走來陳奶奶細心照護，直到最近陳爺爺開始會無緣無故走出家門，甚至半夜也是如此，而且晚上更容易躁動、情緒混亂，白天就呼呼大睡，形成日夜顛倒的惡性循環。陳爺爺陳奶奶共育有4名子女，但3位旅居國外，所以還是要靠陳奶奶長期日以繼夜地陪伴看顧陳爺爺，陳奶奶雖然身體健朗，但這幾年下來已筋疲力竭，高血壓難以控制，也失去許多原有的社交活動。

在邁入高齡化的現代社會裡，像陳奶奶這樣需要照料失智症患者的高齡照顧者不在少數。長庚紀念醫院有感社會的殷切需求，及因應照護需求的特殊性，特別規劃建置醫學中心等級的失智症日間照護中心「長智園」，並於今年12月21日舉行開幕典禮正式啟用。桃園長庚紀念醫院失智症中心徐文俊主任表示，「長智園」將借重醫護團隊8年來累積的臨床經驗，讓失智者於白天透過專業的全心照護，發揮最大現存能力的自主性，夜間返回家中得享天倫之樂；而家人在白天時可以安心工作、活動，降低照顧壓力，同時提升患者與家屬的生活品質。

長庚失智症日間照護中心「長智園」，位於桃園長庚南棟一樓，占地達159坪，斥資千萬打造懷舊融合多元、溫馨的設計，營造出台式、日式及歐式三種不同風格的單元家屋，以依個案的不同生活背景及病況，安排照護活動，讓「長智園」成為個案的「第二個家」。

「長智園」以1：3的高照護比，安排完善而豐富的活動，如懷舊互動、運動健身、認知動腦、音樂律動、藝術手作等，讓個案能無形中透過活動達到“環境即治療”，減少退化，使得家中照護負荷亦能減少。

「長智園」還有一項獨特創新的規劃，就是在各主要活動空間裡，應用LED智能照明系統，進行「追日模式」，即隨著陽光晨昏變化，自動調整色溫與照度。徐文俊主任表示，根據醫學相關實證研究證實，對高齡者、作息及情緒較混亂者補充光線是有絕對的幫助。「長智園」這些照光設備不管在晴天或是陰雨天都可以補足室內空間陽光的不足，讓個案增加白天的活動能力與自然環境的刺激，以改善夜間躁動及情緒混亂的行為，並且減緩退化，同時降低家中照護的難度。

由於失智者通常共病多，又無法作自我健康與疾病管理，故「長智園」也結合失智症中心特別門診與治療、研究、教學、社區資源的優勢，全面為失智者的健康與疾病照護把關，建立整合性醫療照護的良好模式。