國際肯定!台北富邦連獲雙獎!

繼今年榮獲《亞洲貨幣雜誌(Asiamoney)》高資產客戶台灣最佳私人銀行獎、《財資雜誌(The Asset)》年度最佳行動銀行獎、《全球金融雜誌(Global Finance)》亞太區最佳傑出數位銀行獎後，台北富邦銀行再以全方位財富管理服務榮獲《全球金融雜誌(Global Finance)》及《國際金融雜誌(International Finance Magazine)》分別評選為年度「台灣最佳私人銀行(Best Private Bank in Taiwan)」，為台灣唯一獲此殊榮之金融業者。

台北富邦銀行為台灣第一家提供私人銀行服務的本土銀行，專業的服務團隊針對高資產客戶特別的理財需求，提供全方位的解決方案，包括客製化投資商品、信託、保險、贈與規畫等，為高資產客戶量身打造個人及家族的理財計畫，協助客戶將財富代代相傳，且近年來在企業獲利、市場滲透率、客戶服務、競爭優勢等面向皆表現優異，今年更脫穎而出，獲得國際專業財經媒體《全球金融雜誌》及《國際金融雜誌》之獎項肯定。

台北富邦銀行表示，考量私人銀行客戶的理財需求越來越多元，該行的私人銀行團隊不但運用富邦金控之優勢品牌，整合金控旗下銀行、證券、投信、投顧、產物保險、人壽保險等企業資源與通路優勢，更於內部編制專屬的信託顧問，由各領域專家組成的服務團隊來輔助私人銀行顧問，透過單一窗口提供私人銀行客戶客製化投資理財規劃建議、財富傳承規畫與貸款等多樣化的金融服務，提供頂級客戶多元化金融產品與國際化投資管道。

同時，台北富邦銀行私人銀行特別留意客戶之投資風險控管，除根據市場狀況及客戶的風險承受程度，針對不同風險屬性的客戶提供適切的資產配置建議以外，更建置周全的風險控管機制，由系統自動通知客戶進行停損或停利，另由研究團隊於重大政經事件發生時向客戶發出警示，並提供投資策略調整建議，協助客戶降低衝擊。

多年來台北富邦銀行積極推廣財富管理會員計畫及私人銀行家庭會員制度，已累積了廣大的客群基礎，並深受客戶及其家庭成員信賴。未來台北富邦銀行將持續以客戶為中心，秉持誠信理念經營，並提供客戶專業創新的財富管理服務。