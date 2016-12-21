Škoda第1900萬輛新車歡慶下線

以「Simply Clever 聰明的就懂」為品牌精神的Škoda，近幾年來不僅旗下產品陣容大幅提昇，於2015年元月正式成立的Škoda Taiwan亦努力深耕台灣，贏得消費者肯定。在Škoda原廠宣佈第1900萬輛新車下線的同時，Škoda Taiwan亦同步慶祝2016年4200台銷售目標提前達標！

據品牌CEO Bernd Maier表示，Škoda 2016年再次創下銷售新紀錄，在加入Volkswagen集團第25週年的時刻擁有此成績，充份展現Škoda團隊能力以及這個品牌的強度。而Škoda也將根基於2025年的內部策略做好準備，並持續發展，以因應未來幾年社會與汽車產業的改變。

身為世界上歷史最悠久的汽車品牌之一，Škoda自1905年正式投入汽車製造，兩位創始者Laurin以及Klement在Mladá Boleslav打造第一輛車Voiturette A，至今這個捷克品牌已經生產出其第1900萬輛新車！而在1991年加入Volkswagen集團之後，Škoda的成長可說令人印象深刻，其生產的車款已成功擴展至七大車系40多個車型；自2014年以來，年度銷售成績更連續三年突破100萬輛！

相較於全球市場的成功，Škoda Taiwan自2015年元月正式成立以來，更是捷報連連！不僅屢創單月銷售新高，在2015年全年成長突破52%後，2016年不僅提早達到銷售目標4200台，又再次寫下連續兩年超過四成銷售成長的卓然成就，在普遍不景氣的汽車市場中有此傑出表現實屬不易！