臺灣企銀勇奪第八屆傑出金融業務「菁業獎」之 『最佳中小企業金融優等獎』

去(2015)年歡慶成立一百週年的臺灣企銀，自今(2016)年4月起，陸續獲頒金管會「本國銀行加強辦理中小企業放款方案」(A組)、「獎勵本國銀行辦理創意產業放款方案」(A組)二項『優等獎』及『均衡區域發展特別獎』，又於7月經濟部「2016中小企業信用保證融資業務績優金融機構」獲頒「信保夥伴獎」、「直保績優獎」、「協助區域發展獎」、「協助青年創業相挺獎」等四大獎項，本(12)月再榮獲台灣金融研訓院第八屆傑出金融業務「菁業獎」之『最佳中小企業金融獎優等』，臺灣企銀邁入新金融紀元，即得獎連連，肯定不斷。

台灣金融研訓院舉辦二年一度的「菁業獎」，不僅評審制度健全、流程嚴謹，在金融業極具公信力外，更有金融界奧斯卡金像獎之美譽，是金融界二年一度盛事，因此向來參賽者踴躍，競爭激烈，本次第八屆「菁業獎」計有39家金融機構報名，共提出90件參選案件角逐，參選件數已創歷屆新高。

本次臺灣企銀參選『最佳中小企業金融獎』項目，並以專為解決小微企業融資難題的「富利旺」貸款業務為參選作品，經歷激烈的初審、複審及決審後，受到評審團高度好評，脫穎而出、勇奪『優等』之殊榮，再次肯定該行長期致力於提升中小企業金融服務的用心，亦凸顯中小企業專業銀行的形象。

臺灣企銀表示，據統計國內年營業額低於2,000萬元以下之企業占全台企業總家數比率高達88%，因此「富利旺」貸款業務係鎖定營收低於1,500萬(含)以下之小微企業，協助基層、弱勢企業突破融資障礙，獲取資金活水，俾利永續經營；另為使核貸更為便捷，兼顧風險控管，該行特別規劃貸款評分表，以簡易評分方式，滿足企業即時申貸的需求，同時該業務配合信保基金，列為專案承保項目，強化債權保障。該行推展該業務的理想是希望多數中小企業能夠長治久安的健全經營，自然增加人民就業機會、提高薪資，而當民眾能夠安居樂業，國家社會亦能愈趨繁榮與安定。