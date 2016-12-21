研究：食用過多加工肉品 會造成氣喘惡化

（台灣英文新聞／綜合外電報導）研究發現，一週食用超過四份的加工肉品，除了會增加身體負擔外，更可能使氣喘病情惡化。該研究刊登於醫學雜誌《胸腔》（Thorax）。

研究人員表示，火腿、香腸、肉乾、燻肉、鹹魚、臘肉和貢丸等加工肉品為了保持新鮮度和美味，在製作過程會加入大量的磷酸鹽類添加劑和亞硝酸鹽，這類添加物會增加癌症機率或心血管疾病死亡的風險，而根據新研究發現，加工肉品也會造成氣喘惡化。

該研究長達10年，從2003年起到2013年，實驗對象為1000位法國人，並詳細記錄他們的飲食習慣和健康狀況，其中有一半的人為氣喘患者，對照組則沒有氣喘的相關病史。

研究針對在食用每份加工肉品後，是否會誘發氣喘症狀，包括呼吸困難、喘氣和胸悶。而每份加工肉品的量為兩片火腿，一根香腸或兩片義大利香腸。結果發現，每週食用超過四份加工肉品者，其的氣喘惡化得最嚴重。四分加工肉品包括八片火腿或四根香腸。

雖然該理論仍需更多實驗去證明，加工肉品也絕對不是唯一會惡化氣喘病情的元兇，但專家建議，加工肉品含鈉量高以外，又含有太多化學添加物，為了維持健康，每天食用的量應少於70克，相當於一根香腸和一片培根，另外飲食要均衡和多樣化，包括攝取大量新鮮和未加工的食物，且要做到三低一高飲食：低糖、低鹽、低脂肪和高纖維。