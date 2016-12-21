創作是我的生命 李榮耀【非印象】個展 12/30 開幕晚會

有一種理想如烈日灼身，有一種畫派如野獸狂野燃燒指掌間，他是台灣指掌畫派教主李榮耀，一頭不羈長髮將85年世俗歲月拋在腦後，大黑框眼鏡襯出浪漫靈魂，他的出身頗具傳奇色彩，早年為裁縫師，受廖繼春啓蒙，游藝於日本後行旅歐法，畫風豪邁不拘泥框架，是一位創作無極限的台灣藝術家。

「我相信原創性的魅力。我的畫裏看不到別人影子，因為堅持原創性」他說。他的作品風格變幻多端，有花卉為主的【繁花盛景】系列，也有水流創作為主的【魔幻指尖】系列。年輕時的風流倜黨成了源源不絕的創作靈感，將滿腔烈愛揮灑于油墨、水印指掌之間，摒棄畫筆為媒介，以手指與掌心直接作畫，他強調身體感官最直接的心靈觸動，創造出【繁花盛景】系列的濃烈色彩，如舞蹈般動感漩渦生命力。

「藝術激發我的活力，創作是我的生命，音樂則是我的情人」他說。【繁花盛景】系列創作用色大膽，解構四方象限無極限，直看橫看都能見其獨特視角美學，具體中幻化抽象，抽象中又見其輪廓，虛實之間構築美麗幻境，直指欲望核心。

歡迎入境【野獸指掌派教主】李榮耀的幻境世界，12/27-2/11「上古藝術當代館」展出【非印象】個展。12/30（五）19：00特別策劃VIP之夜開幕晚會，李榮耀大師將親臨現場，與貴賓同歡即席創作，席間展設數件小品限量1元起拍，一起歡慶新年！