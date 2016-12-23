到處灰濛濛！ 北京霧霾嚴重 PM2.5持續超標

(台灣英文新聞／綜合外電報導) 中國華北、華中一帶近日飽受霧霾之苦，自17日以來，包含北京、天津、太原、鄭州等20多個城市發布紅色預警，啟動一級因應措施。

為了因應霾害，北京當局實施交通管制措施，部分高速公路路段封閉、要求汽車單雙號限行，部分地區中小學更因此停課、或改成彈性上課。此外，由於能見度過低，多日來空運部分也取消多架班次，北京首都機場20日就取消273架班次，影響大量旅客。

新型氣候難民

據綠色和平組織統計，此次的本年度最嚴重霾害波及4億六千萬人。連日來的監測結果，對人體有害的PM2.5濃度在北京、石家莊等地都破500 μg/m3，遠高於世界衛生組織公布的空氣品質標準。（世衛組織公布，長期暴露在PM2.5 濃度35 μg/m3的環境下 ，會增加15%的死亡風險。）

《英國衛報》報導，嚴重空氣汙染為中國帶來新型「氣候難民」。中國Ctrip （攜程旅行網）透露，為躲避霧霾，單是12月可預期旅外遊客增長15萬人次。熱門「避霾」景點包含澳洲、印尼、日本、馬爾地夫等。

什麼造成霧霾？

綠色和平組織成員Myllyvirta，接受《衛報》訪問表示，綠色和平組織早在7月，政府重點刺激高汙染產業如水泥、鋼鐵生產時，就警告冬天會發生嚴重霾害。Myllyvirta指出「霧霾和產業發展的連結是很清楚的。當局為了刺激經濟成長，提出了多項高汙染產業的建設計畫，我們觀察到從今年第二季開始，鋼鐵價格和產出量因而上升，但空氣品質也隨著走下坡。」

除了產業政策帶來的影響，另一重點恐怕是「政策執行效果」。《金融時報》報導，上周六發布紅色警示後，中國環保部便組成16個監督小組監督工廠排廢。即便如此，大眾指控一些紅色警示區內的化工廠、未達環保標準的發電業、燃煤工廠並未停止作業，反而持續製造汙染。

美國紐約時報採訪北京當地環境專家馬軍，他對上述問題仍持樂觀態度。馬軍認為中國過去十年追蹤汙染源的能力已有「明顯的進步」，並且在監測數值上已比過去更透明。儘管如此，中國得再加快監測、防治的速度。空氣汙染嚴重危害人體是不爭的事實，研究顯示空汙每年造成30~100萬人死亡。

馬軍也直言「中國目前沒有太多空汙跟肺癌關連的研究，即使有，研究成果也很難取得」，「這個話題太敏感了，當局不想造成民眾恐慌。」