【最新】墨西哥煙火市集爆炸 至少29死 72傷

（台灣英文新聞／綜合外電報導）根據美聯社報導，墨西哥首都墨西哥城北邊郊區的一處煙火市集週二發生爆炸，現場引發滿天煙火四射和大量濃煙，目前已知至少造成29死、72人傷，死傷人數持續攀升。

圖爾特佩克市（Tultepec）的聖帕伯利托露天（San Pablito）市場週二下午時分發生爆炸，該城市距離首都墨西哥城35公里遠。為因應聖誕節和新年的到來，當地攤商囤積了許多煙火，造成爆炸一發不可收拾。

根據墨西哥州州長艾維拉（Eruviel Avila）最新回應，這起爆炸案目前共造成29人死亡，其中26人當場死亡，3人送醫後死亡。地方衛生官員補充表示，至少72人遭受燒、燙傷，包含10名小孩。

墨西哥當地民眾喜歡在節慶日時釋放煙火慶祝，而爆炸地點聖帕伯利托市場也是以販賣煙火聞名，這次爆炸是該市場自2005年以來第三起毀滅性的爆炸和火災事件，當時摧毀了數百個攤位。

除了聖帕伯利托市場外，墨西哥各地的市場爆炸案層出不窮，2002年墨西哥灣附近的維拉克魯斯州一處市集也發生爆炸事件，造成29死；1999年塞拉亞市一處非法囤放煙火的商店爆炸， 63人無辜喪命；1988年墨西哥城的La Merced市集也發生煙火爆炸事件，至少68人死亡。