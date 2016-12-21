搶救C肝大作戰！新藥治癒率可達百分百

（台灣英文新聞／台北報導）衛福部2015年統計，肝癌位居國人十大癌症死亡排行榜第二名，而C肝若控制不好，除了會轉變成肝硬化外，更可能惡化成肝癌。結合醫界、學界，積極向政府提供專業建議與溝通、呼籲，衛生福利部於2017年將C肝口服新藥納入健保，第一年可望8000名患者受惠。

林口長庚紀念醫院內科部副部長林俊彥教授提出，預防永遠勝於治療，台灣肝臟研究學會希望能結合各界的努力，致力於三大方向，達到根除肝炎之目標。因C型肝炎治癒後仍有再感染風險，尤以共用針頭或是衛生觀念不全的偏鄉地區反覆感染最為嚴重，為達成預防感染宣導教育，建議可從此處著手，補足國人防治意識缺口。

其次則為全民篩檢，基隆長庚醫院副院長簡榮南教授表示，目前國人大約有75萬人罹患C型肝炎，其中約有75%，也就是55萬人會轉變成需要治療的慢性肝炎。而可怕的是這55萬人中，知道自己是C肝帶原者只有27萬人，另外的28萬患者並不知道。因此，在C型肝炎的防治有一個很重要的就是篩檢。

林俊彥教授建議，政府應將肝炎篩檢視為全民運動，可考慮與民間團體、企業合作，主動出擊擴大篩檢族群，讓更多民眾藉此提早打擊肝炎，同時搭配衛生局之各縣市衛生所、衛生室，強化肝炎篩檢後續衛教；最後則為患者全面治療，明年雖健保給付正式上路，仍建議經濟許可，應及早治療，避免病情拖延。

今（2016）年衛福部擬成立「C型肝炎國家辦公室旗艦計畫」，集結各方人才共同研擬根治肝炎策略召集肝炎專家、討論並推動肝炎治療政策三大方針，期望目標為8年內達成世界衛生組織（WHO）的「格拉斯哥宣言」2030年全面根除C肝之願景！

簡榮南教授表示，此次通過健保給付之兩款全口服C肝新藥，根據全台四間醫院的臨床治療結果顯示，治療成功率高於九成以上，其中一款藥物，24人接受治療，經歷過12週後全數治癒，治癒率高達百分百，實為振奮人心，呼籲國人別再觀望，先出手制敵，提早消滅C肝，才能杜絕肝病三部曲的威脅！