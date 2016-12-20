中華電信、中國移動及全球牽手計畫成員

中華電信今(20日)與中國移動及全球牽手計畫(Hand-in-Hand Program, hi-H計畫)電信業者，於中國廣州舉行了聯合聲明備忘錄(MoU)簽約儀式，聯合聲明將共同致力於提升客戶國際漫遊服務體驗(Customer Roaming Experience Enhancement)，優化網路性能，持續強化國際漫遊服務品質。現場簽署聯合備忘錄的hi-H計畫成員包含：印度、中國、澳門、香港、台灣、德國、法國、挪威、韓國、新加坡、泰國、土耳其及俄羅斯等電信集團及業者。

面對持續提升的國際漫遊客戶需求，電信業者均致力於提高網絡品質及傳輸容量，透過hi-H計畫成員共同合作，全球參與的電信業者彙集於一個多方的工作平台，針對全球連網及海外互連共同開發解決方案，以發揮網路架構優化的最大效能。

中華電信行動通信分公司總經理涂元光表示：「客戶的服務使用經驗與感受一向是中華電信所最重視的，隨著民眾對國際漫遊服務需求的提升，中華電信積極強化國際漫遊的服務體驗，藉由與全球的牽手計畫成員業者共同合作，持續為客戶打造便利、優質的行動生活而努力。」

中國移動國際hi-H計畫主席兼首席執行官李鋒博士表示：「hi-H計畫付出很多努力來執行各項專案，充分利用hi-H成員的網絡能力。今年將以提升漫遊品質以增強用戶的黏著度為主要的關鍵目標。中國移動則率先推動此合作項目，俾使各hi-H合作運營商的客戶享有賓至如歸的漫遊服務。」

中華電信與中國移動繼去年2015年12月14日於廣州展開牽手計畫合作以來，陸續於終端、網路、行動、數據、創新等五大業務擁有多項合作成果，更率先提供至中國大陸旅遊的中華電信客戶，只要申辦「日租型方案」1/3/5日任一優惠方案，並選擇中國移動行動網路，即可免費使用超過400萬個中國移動Wi-Fi熱點服務。另外，藉由hi-H平台合作，中華電信客戶至澳門旅遊選用上述方案，並設定指定網路，也可免費使用澳門電訊Wi-Fi熱點，暢享更便利的漫遊上網！