經典美式肌肉跑車 全新年式Ford Mustang領銜

FORD多年來以「One Ford」策略，為消費者帶來與全球同步的最新產品；秉持「Go Further」的品牌核心精神，不斷創新研發更貼近用車人生活的高科技車載系統，以滿足消費者各種生活風格的用車需求。FORD今日宣布將於2017新車大展展出全方位車系陣容，並邀請全台消費者親臨展區鑑賞：台北世貿展覽中心BCD區 (2016年12月23日至12月26日)、高雄工商展覽館 (2016年12月30日至2017年01月02日)、台中朝馬工商展覽中心 (2017年01月06日至1月15日)。

車展唯一美式精神 Ford Mustang帶您體驗前衛大膽的生活風格

經典美式肌肉跑車Ford Mustang自推出即廣受全球消費者的熱愛，2015年以141,868 的銷售量，榮登雙門跑車世界銷售冠軍的寶座。全新2017年式Ford Mustang於今年第四季在台上市，推出三款搶眼新車色：Grabber Blue、Lightning Blue、White Platinum，給予消費者更具時尚型格的暢快奔馳。FORD將於2017新車大展中展出Grabber Blue新車色，帶領消費者體驗FORD前衛大膽的美式精神。

國產SUV新標竿 全新2017年式New Ford Kuga安全智能休旅同步展出

於今年11月在台發表的全新2017年式New Ford Kuga以安全、智能、動能等領先性配備與功能豎立國產SUV新標竿。在動力方面，除了EcoBoost 180渦輪汽油引擎及2.0升TDCi柴油引擎外，更全新導入雙渦流渦輪增壓技術的EcoBoost 245渦輪增壓汽油引擎，馬力提升至245匹、油耗表現更提升達5%，動力與節能全面升級。在安全性能層面，New Ford Kuga全車系標配7具SRS安全輔助氣囊與航空工業同級的高強度硼鋼車體、電子式兒童安全鎖、AdvanceTrac®先進式電子車身動態穩定系統 (附加RSC™車輛防滾系統) 等24項安全配備。同時搭載新一代進階主動式都會行車防護系統 (Advanced Active City Stop)及主動式全方位停車輔助系統 (Enhanced Active Park Assist)。功能配備全方位提升，無論是越野踏青或都會用車皆提供更加優異的性能表現及安全防護。FORD將於2017新車大展中展出New Ford Kuga及其專屬零配件供消費者選購。