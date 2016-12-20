龍華科大聖誕送禮到新北 與12所高中合組創客大聯盟 合作簽約儀式

新北市政府教育局為加強鏈結本市高中與科技大學之間 的創客技術交流，於今（20）日於龍華科技大學創意樂活中心， 舉行新北市12所高中與龍華科技大學共組創客聯盟簽約儀式，以縮 短學用落差，達成資源共享的教育目標。 教育局長龔雅雯與龍華科大校長葛自祥現場操作3D印表機，製作別 出心裁的創客聖誕禮--聖誕小漾公仔，送給在場的學校， 洋溢著濃厚溫馨的聖誕節氣氛。

教育局首度與龍華科技大學共同輔導新北市12所高中進行技術交流 ，並結合龍華科大校內資源，建立創客聯盟多元合作模式，對本市推 動創客教育具有重大意義。龍華科大贈送12台3D列印機給高中學 校外，也允諾長期提供三創中心資源(創新、創意、創客)，並提供 107課綱科技領域師資培訓或協同教學，也於寒暑假共同辦理社團 或營隊，更願意提供創客相關競賽活動之技術指導，以大手攜小手概 念全面開放校內創客資源給鄰近高中學校，未來也將成為其他科技領 域師資與課程的重要支持力量。

教育局長龔雅雯表示，新北市透過引入鄰近科技大學豐富之實作能量 ，提供師資培訓與技術合作，確實能協助高中學校推動創客教育，進 一步更可連結新北產業脈動。本局也鼓勵雙方學校可透過相關活動互 動交流，強化高中與大學夥伴關係，進而跨校合作，共享教育資源， 也促進技職教育職業試探學習之銜接，進而深化「動手做，真學習」 ，實踐「想得出來，就做得出來」的創客精神。

新北市推動「創客教育」強調動手實作和問題解決的能力，首重「 實作」、「創意」、「整合」及「自學」四大理念，宣導「新北創客 123」口號--「1個idea、2人一起動手做、35好友齊分 享」，希望讓學校師生找回「自造者」的感覺，也讓校園逐漸重視學 生創作物品的設計思維，以實際動手做來學習。由最初的積穗國小等 6校開始，到105年已有23校加入創客學校，106年更希望將 創客精神推廣到各校，達到新北「校校有創客 科技大躍進」的目標，未來本市創客教育發展將進一步透過「產業資 源引入」、「創客課程普及」、「行動體驗到校」等方式，達成「 校校有創客」目標，同時也符應107課綱-科技領與課程目標， 鼓勵落實到各校科技領域課程，以翻轉現有的學習模式，培養可跨域 創意解決問題，具備國際競爭力之人才。