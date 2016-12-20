富邦證券：搶搭年底贈與節稅列車要注意!

要搶搭年底贈與節稅列車的人要注意了！想趕在年底適用105年贈與免稅額220萬元者，要把握剩下半個多月的時間，決定贈與日與贈與標的，以爭取節稅與資產移轉的契機。富邦證券表示，同樣是股票，課稅價值差很大，例如，以上巿及上櫃股票贈與來看，股票時價多採當日收盤價計算，而興櫃股票則以當日加權平均成交價計算，辦理時可要多加注意，避免因認定價值錯誤，亂了原先規劃。

富邦證券專家團隊陳秋蘭協理表示，每人每年贈與的免稅額為220萬元，只要贈與人在同一年度內，各次贈與他人的財產總額累計在免稅額以下時，將可免辦贈與稅申報；超過免稅額時，或是因辦理產權移轉登記時需有免稅或完稅文件時，則贈與人應於贈與行為次日起30日內，將同一年度內以前各次的贈與事實和納稅情形合併，向贈與時戶籍所在地主管稽徵機關申報。

其中，因為股票移轉登記時應提示贈與稅免稅或完稅證明書，故投資人辦理股票贈與時，不論是否逾免稅額220萬元，皆應先向國稅局辦理贈與稅申報，取具文件後再向證券公司辦理移轉。贈與申報是在贈與行為次日起30日內任一天去申報皆可，若105年的贈與行為是發生在12月15日，則申報期間會是從今年的105年12月16日跨至106年1月14日，因此實務上，常有人在明年初才上國稅局，一起送出二年度的贈與稅申報書，核定後也是一起送移轉登記，省時又省力。

但同樣是股票，贈與價值如何認定呢？陳秋蘭表示，依遺產及贈與稅法施行細則的規定，已上巿或上櫃股票和初次上巿或上櫃股票有不同的定義，已上市櫃的股票須以收盤價認定，初次上市櫃的股票則以承銷價格認定；而上櫃股票中，興櫃股票以加權平均成交價認定，初次上興櫃的股票以承銷價格認定；未上市櫃股票則採用重估後的淨值。提醒投資人，在評估贈與標的時，除了辨明稅法上對股票贈與課徵價值的定義 (請詳附表一)，也可以選在股價相對低檔時進行贈與，可有節稅效果。

最後提醒投資人，在受理股票贈與移轉登記時，除了要提供贈與稅繳清證明或免稅證明外，也要用印並填妥相關表單，並核對贈與人及受贈人所留存的印鑑章；若受贈人尚未開戶，還要一併進行開戶作業才能轉入。事前先徵詢各家券商的股票移轉及受贈人開戶作業，預先確認環節可讓作業更加順暢。