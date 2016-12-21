《韋氏》精選2016年度風雲字 Surreal

(台灣英文新聞/綜合外電報導)

用一個字形容2016年，你會選什麼？

著名的《韋氏大辭典》，追蹤了這一年查詢量激增的字詞，周一(19日) 發布了精選的2016年風雲字──Surreal。根據韋氏的定義，「surreal」一詞意指如夢一般的離奇、怪誕，用來形容似乎非理性的事情，又有超現實的意思。

辭典幕後編輯Peter Sokolowski 解釋，今年經歷了這麼多事情，諸如三月布魯塞爾恐攻、七月土耳其險些政變、法國尼斯恐攻等，當人們一次又一次的回頭思考要怎麼做出回應時，surreal 一字恰恰貼合大家的需要。

不過你大可猜到，今年什麼時候大家用這個字用得最頻繁、查詢辭典最多次：美國總統大選結果出爐，跌破大眾眼鏡，網路上可是一片驚奇、處處都是 「surreal」的評論。

其他大家頻繁檢索的字彙包含「bigly」，Sokolowski指出，這個字雖然很多人查閱，事實上沒有被實際運用過。因為川普大選辯論時將「big league (大團結)」用成副詞，導致民眾以為他說的是「bigly」。

拜希拉蕊之賜，也有大量民眾查詢「deplorable (可嘆的、悲慘的)」。Sokolowski說「希拉蕊把它當成名詞用，儘管deplorable在我們的字典裡只有形容詞用法。」

至於2017年該如何？我們可引用Sokolowski提及的拉丁名言「In omnia paratus」，為一切做好準備。畢竟不論是否準備好，這超現實的一年終將結束。