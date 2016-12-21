〈時評〉陸委會的不可能任務

陸委會主委張小月19日在回答立委詢問時表示，陸委會「當然有」研究取代「九二共識」的新共識，她還說，這是陸委會的工作重點。如果探查「九二共識」的前世、今生，可以發現，這幾乎是一項不可能的任務。

先說「九二共識」是什麼。根據目前的理解，馬政府的主張是「一個中國，各自表述」，中方的主張是「雙方各自以口頭方式表示接受一個中國」，也就是「各自表述一個中國」。中方的立場，重點只有「一個中國」，沒有給予台灣「各自表述」的空間。

蔡政府為什麼反對「九二共識」？主要是蔡英文承繼李登輝前總統的理念，也體察到台灣民意的走向，民意對馬政府八年的大陸政策不滿，對「九二共識」下的台灣主權地位逐步遭到侵蝕不滿。重點在於，一旦接受「一個中國」，台灣在國際上很難彰顯自己的獨立地位，終歸落於「九二共識」下的主權不彰惡果。

然後，再看看陸委會研究新共識的原因。中國社科院台研所所長周志懷日前公開表示，中國不反對在「九二共識」之外，新建一個具有創造性的替代性共識。周志懷的說法，被台灣視為善意，而台灣對他的建議進行研究的姿態本身，也是一種善意。

光是善意無法成事，筆者認為「這幾乎是一項不可能的任務」原因，在於中國國台辦主任張志軍對周志懷建議的評論，他說：「不論談什麼新的共識，最主要是體現一個中國原則」。中方可以棄「九二共識」如敝屣，但絕不會改變對「一個中國」的堅持，這與蔡政府拒絕「九二共識」的原因正面衝突，雙方如何能有交集？

回顧過往，李登輝提過「以一個中國為指向的階段性兩個中國」，這個表述將「一個中國」放在未來，至於現在，則是「兩個中國」。之後，就是1999年的「兩國論」，這個表述對「一個中國」的現在性、未來性都更模糊，只強調兩岸現階段是「特殊的國與國關係」。

李登輝的目的，無疑是企圖在中方「一個中國」包圍下，闖出台灣的獨立主權地位。中方對李登輝的提法並未接受，但對包含現在與未來都是「一個中國」的「九二共識」，則在三思之後同意，所以有馬政府與對岸的八年蜜月關係。

就是在這種李登輝兩度闖關不成、馬英九路線被台灣民意唾棄的困難情況下，才有當前蔡政府的立場：根據憲法及《兩岸人民關係條例》處理兩岸問題，至於其它場合，蔡政府沒明說，但根據作為，蔡政府堅持的是台灣主權立場，不是「一個中國」之下的「台灣地區」。

如何既反對「一個中國」、又隱含「一個中國」，既彰顯台灣主權獨立的現狀、又能得到對岸認可，是張小月的不可能任務。但不論如何，有研究，甚至因此與對岸進行接觸，都是好事。

（作者朱建陵，資深政治新聞工作者）