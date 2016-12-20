駐索馬利亞聯軍濫殺平民暴行 非洲聯盟承諾調查

非洲聯盟(AU, African Union)在19日宣布，組織日前正在調查兩起聯軍士兵蓄意殺害索馬利亞平民的案件。

18日，根據目擊證人指出，在索馬利亞南部的港區城市馬爾卡(Marka)，一輛非洲聯盟的裝甲車直直開進一棟民房，造成在房內的一名母親和他的5名孩子當場死亡，雖然馬爾卡當地居民認為只有5人喪生，當地行政長官Hassan Omar Moalin給出的數字卻是6人。

而稍早的時候，在索國東南部下謝貝利州(Lower Shabelle)的小鎮戈里奧萊(Qoryooley)，也有報導指稱非洲聯盟的士兵蓄意向一輛小型巴士開槍，造成車上的6名乘客喪生。

那非洲聯盟軍隊為什麼要駐紮在索馬利亞呢？

在索馬利亞陷入內戰後，長久以來政府的效能不彰，只得藉由國外幫助來維持秩序，尤其是國內的伊斯蘭民兵索馬利亞青年黨(Al-Shabab)，更是長期的大敵，他們也被國際社會視為恐怖組織，非洲聯盟的軍隊就是為了壓制他們而存在，以AMISOM為名稱的駐紮士兵總數高達上千人，。

在一則推特中，非洲聯盟表示他們對於戈里奧來發生的事件表達最深的遺憾，向喪生的平民家屬致哀，並保證絕對會進行深入的調查，同時推文中也提及，在沒有取得足夠證據、資訊完成調查前，面對所有針對AMISOM的指控，將不會發佈任何解釋的聲明。