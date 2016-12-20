資金不足！ 越南停建東南亞首座核能電廠

（台灣英文新聞/綜合外電報導） 越南政府因資金不足、加上福島核災造成的核汙染疑慮未息，宣布中止興建中的核電廠建設計畫。

越南原先為解決能源短缺問題，於2009年在前總理阮晉勇推動下通過建廠，預計分別和俄羅斯核能公司（Rosatom）、日本原子能發電公司（Japan Atomic Power) 合作建設核電廠。第一座的寧順省（Ninh Thuan）核電廠原訂2014年開工，2020年開始營運，若建成將同時是東南亞第一座核能發電廠。

建設成本節節高升

經過一連串詳細討論，越南國會上月底通過表決，因資金問題中止核電廠興建。據越南媒體Dan Tri News報導，其國會科技暨環境委員會副主任黎鴻靜（Le Hong Tinh）表示，目前核電廠的建設高達400兆越南盾（約合190億美元），是原先預期投資額的2倍。且越南國債已經接近上限，倘若再繼續進行投資，會拖垮越南經濟成長。

此外，政府也下修未來的電力需求量。日本日經新聞指出，越南2009年通過計畫時，預估每年的電力需求成長率高達17-20%。 但越南電力集團董事長楊光誠接受當地電視台專訪時透露，事實上越南的電力需求量在2016~2020年間的年成長率預估只有11%，2030年更會下修到7-8%。再加上近來節電技術進步，政府確保直到2021年都可供電無虞。

相較核能發電的昂貴，近期煤價下跌，使燃煤火力發電的成本下降，預計未來越南將大幅依靠火力發電。

核汙染疑慮

黎鴻靜指出，環境汙染也是重要考量。有鑑於2011年日本東北地震對福島核電廠造成的破壞，越南政府下令審查核能計畫的安全性，雖然越南不像日本位處頻繁地震帶，但近年氣候變遷使颱風帶來的危害越來越大，政府擔心的是乾旱、水災或嚴峻的暴風雨會破壞核電廠設施。

再加上今年年中爆出台塑越南河靜鋼廠排放廢水，導致下游魚群大量死亡、福島核災食品爭議，讓越南民眾更加注重環境議題。黎鴻靜受訪表示「越南在核電技術的發展未臻成熟，還落後許多國家。我們很難避免核汙染問題。」

撇開環境爭議，越南停建核廠也可能破壞和俄羅斯的關係。俄羅斯國際事務委員會東南亞問題專家Anton Tsvetov表示：「寧順一號核電廠原本是俄羅斯和越南指標性的合作案，俄羅斯公司Rosatom投注大量心血在寧順開發案上。」

他補充「俄羅斯投資越南，軍售之外第二大領域就是能源了，包含水力、石油氣、核能投資案。對俄羅斯來說，這次是很大的挫折。」