中扣美無人機今返還 揭中美南海競逐

（台灣英文新聞／綜合外電報導）上週，一架美國的水下無人機在作業途中被中國沒收，不過經歷兩國協商後，在本週被歸還。BBC報導，雙方協議的歸還地點大概位於被沒收處附近。

美軍指出，美國只會在南海被國際法允許的作業處，進行空中飛航和水下航行的作業，以該型號水下無人機(UUV)的目的而言，主要功能是進行科學研究，不過該地長久以來屬於周遭國家爭奪的爭議區域，中國隨後在15日捕撈並扣留了該無人機。

不過，中國國防部在20日宣布，歷經中美雙方「十分友善」的協商後，無人機已經物歸原主，不過雙方的聲明皆表現出一個跡象，那就是這類型載具的操作多半遊走在國際法的邊緣，每次的應對方式不太一致，但是雙方都表示會持續調查。

15日，一艘中國海軍船艦在位於菲律賓蘇比克灣西北92公里處發現這艘水下無人載具，根據中國方面的說法，無人機隨後被攜回研究，以了解是否對該地區航道產生任何負面的影響。

雖然最後雙方成功達成協議，決定返還無人機，但是在此之前，仍有外交上的交鋒，即將成為下一任美國總統的川普大力抨擊中國「偷了」美國的無人機，甚至在推特上推文表示，美國「不稀罕」中國偷走的無人機，叫中國自己留著別還來。

這隨後招來中國的還擊，中國國防部指稱，中國會用「合適的態度」歸還美軍的無人機，但是美國單方面、具有攻擊性的態度將無助於雙方談判。

除此之外，地點的敏感性也受到外界關注。

蘇比克灣的美軍基地曾是美國在海外最大的海軍基地，不過隨著1991年皮納圖博火山爆發導致基地中的克拉克空軍基地報廢，而該地的海軍基地被火山灰覆蓋後，美軍正式在1992年撤離該區。

然而，隨著周圍國家與中國在南海的關係日益緊張，美國在今(2016)年上半與菲國政府重開協商，後者同意美國可以在取得菲國政府許可後，直接利用該區的兩個基地起降飛機並停泊船艦。

只是，杜特蒂上台後曾揚言「把美軍趕出菲律賓」，且有意的向中國靠攏，似乎又替該區帶來更多的變數。