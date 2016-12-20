與柏林同時 蘇黎世槍擊案3人受傷

一名身穿黑衣的男子在19日闖入蘇黎世一間索馬利亞難民經常祈禱的清真寺開槍，造成三人受傷後逃離現場。

發生槍擊案的這一區以花俏時尚的咖啡廳和紅燈區而聞名，不過除了槍擊案外，警方同時還在調查附近Gessner橋邊的屍體，據信應該與這次的槍擊有關。

不過當外界害怕是恐怖攻擊的同時，警方發言人Marco Bisa指出，有關單位暫時不打算將這件個案視為恐怖攻擊，同時也認為將槍擊案與接近同時發生在柏林的慘案連結尚且為之過早，同樣發生在柏林的案件中，一輛卡車衝進聖誕市集造成9人死亡和超過50人受傷。

Bisa告訴記者，黑衣人進入清真寺的祈禱室開了數槍後隨即逃離現場，祈禱是中當時有好幾人，其中兩人受到重傷，隨即被送往醫院，據目擊者指稱，兇手全身著黑色套件，年齡大概在30歲上下。

一名30歲的索馬利亞移民Abukav Abshirow當時正在現場，他表示，他在當地一間汽車經銷商工作，由於蘇黎世該地的氣氛對外來移民來說，可以說是非常友善，不久前他們還在市中心慶祝伊斯蘭節慶，如今他的朋友卻淪為暴力事件受害者，他覺得十分震驚。

事實上，瑞士一直以來都有個傳統，允許國民在完成義務軍事役期後保留服役時使用的軍事步槍，這解釋了為何這個只有820萬人民的國家中，擁槍率極高，然而，即使如此，瑞士的槍擊事件非常罕見，這也是為什麼2013年發生的一起導致兩人死亡的槍擊案，震驚瑞士全國上下。

受害者家屬仍在等待警方的調查，已確定犯案者的身份與動機。