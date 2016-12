俄羅斯駐土耳其大使遇刺身亡 槍手高呼「莫忘阿勒波」

俄羅斯派駐土耳其大使安德魯•卡羅夫(Andrey Karlov),昨(19)日於安卡拉演講時,遭槍擊身亡。槍手是當地一名22歲警察,他在行兇時高呼「不要忘記阿勒波」、「真主偉大」口號。

事件發生在周一,大使正在安卡拉當代藝術中心參加一場「土耳其眼中的俄羅斯」(Russia as seen by Turks)攝影展開幕式。現場影片顯示,大使演講時,槍手冷不防從其身後開槍。槍擊事件也造成另三人受傷,槍手隨即遭土耳其警方擊斃。

大使遇刺,勢必會衝擊土耳其和俄羅斯關係。

土耳其總統塔伊普•艾爾多安(Tayyip Erdogan)在槍擊當晚公開向土耳其全國喊話。他表示攻擊無疑是種挑撥,意圖削弱土耳其、俄羅斯的友誼,摧毀土俄雙方在區域問題、經濟合作的努力。艾爾多安說「俄羅斯政府和土耳其大眾有足夠的意志,不會落入槍手的陷阱。」

路透社報導,普丁在槍擊事件後立即和外交部長Sergey V. Lavrov 及其他高級官員召開緊急會議,指示加強所有俄羅斯駐外單位安全維護。「務必要釐清誰是幕後主使!」普丁表示。俄羅斯外交部稱這場槍擊為恐怖攻擊,而普丁已和土耳其總統艾爾多安通過電話,兩人通話中初步同意共同打擊恐怖主義。

紐約時報報導,現在定調槍手是否個人行動為時尚早,但從他使用「真主至大」的伊斯蘭聖戰士口號、提及敘利亞內戰,不排除槍手是伊斯蘭組織如蓋達組織敘利亞分支、伊斯蘭國的一員,或至少是支持者。土耳其過去曾被北約盟友(包含美國)控訴,暗中支持上述兩組織。

在敘利亞問題和俄羅斯關係緊張的美國,嚴正譴責刺殺行為。 國務卿John Kerry公開聲明這是一場卑劣的攻擊,不只對俄羅斯造成傷害,也同時威脅所有代表國家,在各地努力的外交官人身保障。聯合國祕書長潘基文表示,他為這種毫無理性的恐怖行徑感到震驚,沒有任何正當理由能為這樣的攻擊行動開脫。

土俄關係始末,艾爾多安面臨兩難困境

這場槍擊標誌著從敘利亞內戰一路延續而來的紛爭。

六年前敘利亞內戰開始時,時任土耳其首相的艾爾多安,堅定支持反抗軍推翻敘利亞總統巴沙爾·阿薩德(Bashar al-Assad)。為了拉阿薩德下台,土耳其開放邊界讓武器及戰士流入反抗軍。但是,隨著戰事綿延不斷,超過300萬難民大量湧入土耳其。敘利亞內戰期間趁勢興起的伊斯蘭國,也開始在土耳其境內發動恐怖攻擊。

2015年秋天,俄羅斯介入紛爭,成為阿薩德的堅實盟友。上周俄羅斯更透過大量的慘烈空襲,幫助敘利亞軍隊,終結反抗軍在北部阿勒波的抵抗。

土俄關係在2015年底跌宕到低點,那時土耳其於其領空擊落一架俄羅斯蘇-24戰機。從今年開始,成為總統的艾爾多安致力修復土俄關係,他與普丁在聖彼得堡會面,雙方撇除對敘利亞問題的歧見,試圖改善經濟關係、增進多樣經濟合作。

對艾爾多安來說,現下面臨兩難困境。為了經濟利益,他開始逐步靠攏普丁,對俄羅斯在敘利亞行為噤聲。但同時,艾爾多安得回頭面對國內大量憤怒群眾、敘利亞難民。

周一晚上,(就在刺殺事件發生後),土耳其民眾在俄羅斯使館外聚集。民眾用街頭短劇方式抗議俄羅斯轟炸阿勒波行動,兩名男子躺在大街上、蜷曲在鮮血斑斑的毯子裡,旁邊還有被蠟燭圍繞的敘利亞國旗。

紐時採訪參加抗議活動的敘利亞人士Mohammed al-Shibli,他表示聽到刺殺消息時「非常快樂」,al-Shibli 直言「對敘利亞受難人民而言,這只是伸張正義的第一步。」他不認為俄羅斯大使是無辜的,因為大使代表俄羅斯執行外交政策,某種程度也參與攻擊敘利亞。