貪便宜 沐浴精當酒喝 至少49死

俄羅斯西伯利亞一個城市有數十人因貪圖便宜，喝了含甲醇的沐浴精而死亡，當局已宣告進入緊急狀態。甲醇具有毒性，可用於防凍液。

距離首都莫斯科近5200公里的伊爾庫次克市（Irkutsk）在上週末有高達57名民眾喝了含甲醇的沐浴精後送醫，其中有49人死亡，年齡介於35到50歲，多為經濟狀況不佳的窮人。

當地官員正逐戶搜索更多受害者，並於週一宣布當地進入緊急狀況，俄羅斯政府也下令要徹查和嚴格控管假酒氾濫。

俄羅斯調查委員會（Investigative Committee）已針對這些死亡案件展開調查，並拘押了2人。當地警方發現這些沐浴精含有致命的甲醇和防凍劑。據塔斯社(TASS news agency)報導，警方在伊爾庫茨克發現一個專門製造假沐浴精的地下工廠，並在至少100間商店內查獲了500公升（132加侖）的假沐浴精。

警方表示，假沐浴精的外瓶有清楚標示該物不可內服，但內容物標示卻只寫含乙醇，而不是甲醇。

自上週末以來，死亡人數迅速攀升，並達到49死，根據國際文傳通訊社報導，地方檢察官亞歷山大表示，目前在醫院內仍有8人情況危急。

俄羅斯總理麥維德夫（Dmitry Medvedev）表示，這類的偽造酒精能在市面是販賣早已是公開的秘密，甚至還可跟真正的酒精商品競爭搶市場，他下令要求政府官員查明這起偽造酒精案，並禁止類似的假酒在市面上販賣。

這兩年來，因歐美地區對俄羅斯進行經濟制裁，導致俄羅斯國內經濟每況愈下，至少1千2百萬人都在飲用這類的偽造酒精，例如：香水、鬍後水、防凍劑和窗戶清潔劑等。因此類似的中毒事件層出不窮，但上週末的事件是近年來最嚴重的一起，因為內含物乙醇遭黑心商人用致命的甲醇取代。