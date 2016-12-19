鴻海9.6億買南坦醫療可轉債 攻癌症醫療

（中央社記者鍾榮峰台北19日電）鴻海強攻癌症醫療，晚間公告子公司PCE Paragon Solutions Kft.取得南坦醫療（NantHealth）發行可轉換公司債，交易總金額3000萬美元（約合新台幣9.64億元）。

鴻海公告指出，此次交易債券利率5.5%，每半年支付一次，轉換價格約每股12.14美元，年期5年，預計2021年12月15日到期。

鴻海指出，此次交易為了長期投資。

根據NantHealth網站資料，NantHealth可針對病患的關鍵疾病，提供個人化的改善建議和治療方案，透過大規模的生物統計和表現型（phenotypic）的醫療資訊資料庫，追蹤病症結果，提供精準醫療。針對癌症醫療，NantHealth也開發出癌症定位（GPS）技術。

市場人士表示，NantHealth在美國那斯達克掛牌，上周五（16日）收盤價10.35美元。

鴻海集團積極布局醫療領域。日本產經新聞於10月中旬報導，鴻海與夏普（Sharp）討論在今年底前成立醫療與健康相關的新公司，可能成立醫療健康新公司的方向，新公司或許會與鴻海集團旗下負責醫療應用測試設備的事業部門相互結合。

夏普當時發布新聞稿表示，公司並未發表相關訊息，強化全集團事業的綜合力，各種討論都在進行中。

鴻海集團旗下設樂活養生健康事業次集團（M次集團），布局醫療儀器、精準醫學、健康管理等事業，並透過永齡健康基金會打造青年培訓平台及創業社群，積極培育生醫人才。