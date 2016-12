〈時評〉《紐約時報》的恐中專文謬誤多

美國時間十二月十二日,《紐約時報》發表一篇題為「如果川普力挺台灣,中國將如何反制(If Donald Trump Pushes on Taiwan, How China Could Push Back)」的專文。字裡行間,透露出傳統「中國通」對川普上台後極可能翻轉美國長期以來的中國政策的焦慮;對台灣的現狀,則有霧裡看花,缺乏設身處地觀察的盲點。

該專文稱:「川普若承認台灣,中國可能會以外交、經貿手段打壓台灣!」言下之意,為台灣設想,為免台灣遭中國以外交、經貿手段打壓的毒手,川普還是不要承認台灣的好?話,簡直說得離譜到極點!試問:打從卡特時代台美斷交起,到今天,有那一個美國總統承認台灣了?但是,37年來,中國那一天不以外交、經貿手段打壓台灣,大挖台灣的牆腳?

對台灣而言,不管美國承認與否,台灣的外交、經貿情況再壞也不過如此了!倒是若川普承認台灣,有美國的友誼之手牽引,台灣理論上更能走出不同的氣勢,在外交、經貿上更能打造一番新氣象!

該專文又說:「中國可能會以外交手段打壓,說服台灣的22邦交小國斷交,且轉向與中國建交」,對台灣的外交困境,可謂一針見血,只是,類似的「斷交台灣、建交中國」的恫嚇言論,台灣已然有免疫力。兩蔣時代雪崩式的斷交危機,台灣都挺過去了,今天那還在乎多幾個或少幾個(甚至於一個不剩)象徵意義大於實質意義的邦交國?

坦白講,台灣的病態凱子外交政策,在一次又一次遭邦交國建交、斷交、又建交、又斷交的愚弄背叛後,已然有微妙的修正,邦交國以斷交威脅想不斷加碼的企圖已愈來愈難得逞。當台灣幡然醒悟,眼前22邦交國對台灣的打通國際空間幾乎使不上任何助力,台灣的主要經貿對象也都不是邦交國時,「斷交台灣、建交中國」會是台灣的末路嗎?透過中國的外交手段打壓,如果能讓台灣從金錢外交徹底解套,對台灣而言,是福還是禍?是得還是失?

該專文還說:「中國也可能限制經貿投資與來台灣的中國遊客數量」,話只說對一部分:首先,中國限制來台灣的中國遊客數量,不是「可能(might)」而是現在進行式,但,於台灣何傷?今年來自歐美的旅客穩定成長,來自日、韓、越、泰的旅客兩位數成長,總計來台的外國遊客數不減反增!另外,中國企圖在歐美國家及台灣併購企業的經貿投資,因不懷好意而備受限制防範,專文誤將「被限制」說成「限制」了吧?其實,中國能限制的,充其量是所謂「綠色台商」在中國的經貿投資而已!

該專文最後也不能免俗地喊「狼來了」說:「為防止台灣脫離中國,戰爭是可能的選項」。此說最大謬誤在於說「為防止台灣脫離中國,可能會如何如何」,彷彿台灣在中國懷抱是今天的現狀,問題是,打從中華人民共和國(簡稱中國)成立至今,台灣沒有一分一秒受其管轄,沒有制約、不在懷抱,何來脫離?今天,台灣要不是跟中國互不隸屬,能自由自在選自己的總統和國會議員嗎?今天,如果中國選擇對台灣動武,那不是為防止台灣脫離中國,而是對台灣的侵略戰爭!

