〈時評〉《紐約時報》的恐中專文謬誤多

美國時間十二月十二日，《紐約時報》發表一篇題為「如果川普力挺台灣，中國將如何反制（If Donald Trump Pushes on Taiwan, How China Could Push Back)」的專文。字裡行間，透露出傳統「中國通」對川普上台後極可能翻轉美國長期以來的中國政策的焦慮；對台灣的現狀，則有霧裡看花，缺乏設身處地觀察的盲點。

該專文稱:「川普若承認台灣，中國可能會以外交、經貿手段打壓台灣！」言下之意，為台灣設想，為免台灣遭中國以外交、經貿手段打壓的毒手，川普還是不要承認台灣的好？話，簡直說得離譜到極點！試問：打從卡特時代台美斷交起，到今天，有那一個美國總統承認台灣了？但是，37年來，中國那一天不以外交、經貿手段打壓台灣，大挖台灣的牆腳？

對台灣而言，不管美國承認與否，台灣的外交、經貿情況再壞也不過如此了！倒是若川普承認台灣，有美國的友誼之手牽引，台灣理論上更能走出不同的氣勢，在外交、經貿上更能打造一番新氣象！

該專文又說：「中國可能會以外交手段打壓，說服台灣的22邦交小國斷交，且轉向與中國建交」，對台灣的外交困境，可謂一針見血，只是，類似的「斷交台灣、建交中國」的恫嚇言論，台灣已然有免疫力。兩蔣時代雪崩式的斷交危機，台灣都挺過去了，今天那還在乎多幾個或少幾個（甚至於一個不剩）象徵意義大於實質意義的邦交國？

坦白講，台灣的病態凱子外交政策，在一次又一次遭邦交國建交、斷交、又建交、又斷交的愚弄背叛後，已然有微妙的修正，邦交國以斷交威脅想不斷加碼的企圖已愈來愈難得逞。當台灣幡然醒悟，眼前22邦交國對台灣的打通國際空間幾乎使不上任何助力，台灣的主要經貿對象也都不是邦交國時，「斷交台灣、建交中國」會是台灣的末路嗎？透過中國的外交手段打壓，如果能讓台灣從金錢外交徹底解套，對台灣而言，是福還是禍？是得還是失？

該專文還說：「中國也可能限制經貿投資與來台灣的中國遊客數量」，話只說對一部分：首先，中國限制來台灣的中國遊客數量，不是「可能(might)」而是現在進行式，但，於台灣何傷？今年來自歐美的旅客穩定成長，來自日、韓、越、泰的旅客兩位數成長，總計來台的外國遊客數不減反增！另外，中國企圖在歐美國家及台灣併購企業的經貿投資，因不懷好意而備受限制防範，專文誤將「被限制」說成「限制」了吧？其實，中國能限制的，充其量是所謂「綠色台商」在中國的經貿投資而已！

該專文最後也不能免俗地喊「狼來了」說：「為防止台灣脫離中國，戰爭是可能的選項」。此說最大謬誤在於說「為防止台灣脫離中國，可能會如何如何」，彷彿台灣在中國懷抱是今天的現狀，問題是，打從中華人民共和國（簡稱中國）成立至今，台灣沒有一分一秒受其管轄，沒有制約、不在懷抱，何來脫離？今天，台灣要不是跟中國互不隸屬，能自由自在選自己的總統和國會議員嗎？今天，如果中國選擇對台灣動武，那不是為防止台灣脫離中國，而是對台灣的侵略戰爭！

（作者為台灣教授協會前副秘書長，新竹教育大學退休副教授）