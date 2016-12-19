〈時評〉公投法裡的潘朵拉



公投法要降低門檻的修正案，可望順利闖關，但至於要是否增列主權領土公投的條文，朝野仍無共識，將透過協商來處理。然而，這種涉及極度爭議的議題，在憲法中本來就設有高門檻的規定，目的是要讓社會凝聚高度共識，才不會陷入分裂危機。



以美國這次總統大選為例，希拉蕊的普選票超過川普，但川普卻拿下較多的選舉人票，讓美國再度出現「少數總統」，這個情況在美國不是第一次發生，上一次是2000年總統大選，高爾的普選票領先布希，但布希的選舉人票卻較多，最後入主白宮。



針對美國總統選舉制度的設計，不乏檢討聲浪，相關修法提案也陸續提出，但迄今遲未變更的原因，是因為憲法修正的高門檻。根據美國憲法規定，要修改其中有關選舉人團的規定﹐必須經過國會參眾兩院各三分之二議員投票通過﹐並且得到四分之三州議會的批准。



根據這個設計，只要參眾兩院各有三分之一的國會議員反對，或是四分之一州議會有不同意見，就無法變動選舉制度。美國參議院的設計，是不論州的大小、人數多寡，都擁有兩席參議員的席次，目的是確保州州公平，因此，一些小州為了擁有更大影響力，自然不願意放棄原本的選舉制度。



依據我國憲法增修條文規定，變更領土的公投，須經全體立委四分之一提議，四分之三出席，以及四分之三決議，才能提出領土變更案，並於公告半年後，交付公民複決。



換言之，只要有四分之一的立委反對，變更領土的公投提案，就出不了國會大門。這種高門檻的制度，其道理和立法原旨，同樣是要尊重少數，避免出現民主投票的「多數暴力」，也可避免在缺乏社會高度共識下，貿然處理敏感的議題。



若是變更領土的公投，隨著這次公投法修正案而下修門檻，不僅有違憲之虞，更可能因為打開了這個潘朵拉的盒子後，出現不可逆的險境。



（作者李平華，資深媒體人）