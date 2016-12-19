期交所邀請黃金專家辦理講座，推廣黃金期貨及選擇權

近期國際金融市場動盪，黃金類商品可望成為避險之投資工具之一，為使投資人更加了解並運用期交所黃金期貨及黃金選擇權，做為避險、投資之工具，故與櫃買中心黃金交易平台之黃金現貨發行商台灣銀行及先探投資週刊合辦黃金期貨及黃金選擇權講座，本次座談會業於105年12月19日下午2時，假台北福華文教會館1F前瞻廳舉行，由國內黃金交易之專家，台灣銀行貴金屬部楊天立副理主講「黃金現貨市場現況與展望」；元大期貨張林忠協理主講「黃金期貨及選擇權操作策略」；財金文化董事長謝金河主講「新年度投資展望」，分別由黃金現貨面、黃金期貨及選擇權交易面及總體經濟面，向參與座談會之投資人介紹黃金類商品之避險、投資功能，吸引逾250位投資人參加本座談會。

期交所為提升黃金類商品交易之便利性，於本（105）年6月間實施黃金類商品契約規格調整，以提升市場交易黃金類商品之意願，調整之黃金類商品契約規格，包括（1）美元計價黃金期貨、新台幣計價黃金期貨暨選擇權延長交易時間至下午4時15分，以期延長交易時間，提供更多交易機會；（2）美元計價黃金期貨縮小契約規模至10盎司，以降低交易門檻，便於一般交易人參與；（3）新台幣計價黃金期貨暨選擇權最後結算價換算匯率改採最後交易日上午11時之新台幣對美元成交即期匯率，具有市場參考性及（4）新台幣計價黃金期貨暨選擇權維持現金結算，提供交易人得於到期將期貨轉「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心黃金現貨登錄及買賣辦法」所定的黃金現貨（「登錄櫃檯買賣之黃金現貨」）之機制，提供交易人得於到期將期貨轉「登錄櫃檯買賣之黃金現貨」。

黃金類商品契約規格經調整後，並進一步調整相關造市制度，輔以法人機構報價獎勵活動，使參與之法人機構提供更佳之市場流動性，同時積極透過與銀行、媒體合作宣導活動、講座及交易獎勵活動，提供期貨商推廣商品誘因，將各類商品推展至各類交易人。經此規格調整及在積極造市、宣導活動下，臺幣黃金期貨105年6月27日至11月30日之日均交易量及日均未平倉量，均較活動前成長53%、24%，市場價差自調整前的6.82點縮小至3.6點，帶動市場成交量之成長；黃金期貨105年6月27日至11月30日，今年以來原無任何成交量，透過本活動造市者報價價差縮小至6點以內，逐步帶動市場成交量之成長；黃金選擇權105年6月27日至11月30日之日均交易量及日均未平倉量，均較活動前成長11%、15%，帶動市場成交量之成長。顯見經契約規格調整後，期交所透過積極之造市及市場宣導活動，使更多交易人認識本商品，進而參與交易，從而更加活絡我國期貨市場黃金類商品之交易。