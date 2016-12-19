「新竹市中小企業及個人奠基貸款」簽約暨開辦典禮

新竹市政府為協助中小企業發展、活絡在地經濟、提振投資能量，結合中小企業信用保證基金，並由臺灣企銀擔任承辦銀行，共同推出「新竹市中小企業及個人奠基貸款」，以嘉惠當地小規模營業人及中小企業。

該貸款專案於今(105)年12月12日新竹市政府舉行簽約暨開辦典禮，由新竹市長林智堅、臺灣企銀董事長朱潤逢、中小企業信用保證基金董事長蔡憲浩共同簽約，太陽熱能商業同業公會黃正忠理事長亦親臨觀禮，包括新竹市政府各局處首長、議員及各界工商人士等，均蒞臨觀禮，場面隆重、氣氛熱絡。

新竹市政府規定之貸款資格為設籍新竹市且分為四類：第一類為依商業登記法設立之行號；第二類為依公司法登記設立之公司；第三類為依公司登記或商業登記，並從事規劃設計及設置太陽光電系統產業；第四類為年滿二十歲以上六十五歲以下之市民，於建築物上裝置房地型太陽能光電設備。

臺灣企銀表示，該專案貸款係由新竹市政府與中小企業信用保證基金分別提撥資金新台幣600萬元、1,400萬元，共計2,000萬元，作為辦理貸款所需支付之履行保證責任款項，可貸放總額度高達新台幣2億元。貸款金額分為，第一類最高貸款50萬元；第二、三類最高貸款分別為1,000萬元、1,000萬元，惟貸款額度均不得超過公司實收資本額二分之一；第四類最高貸款60萬元。貸款期限最長7年，貸款利率以中華郵政2年期定期儲金機動利率為基準，目前係1.095%加年息機動計息1.45%為上限，即最高利率為2.545%，且信保基金信用保證成數達九成。歡迎有意者，逕洽該行的新竹地區分行辦理。