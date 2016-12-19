新北與業界合作首創跨領域教師實務研習

新北市政府教育局為增進本市專任教師之專業知能，強化教師業界實務經驗，縮短學用落差，今(19)日於淡水商工舉行「105年高級中等學校專任教師赴公民營機構研習—學習成果發表會」，邀請教育局長龔雅雯到場為參與教師勉勵。

新北市政府致力推動技職教育，全國首創採跨群科實務研習方式辦理，以「咖啡」為主題，融合「餐旅群」、「商業與管理群」及「設計群」等相關領域專業知能，規劃從採收咖啡豆到烘焙、沖調、包裝及行銷等一系列跨領域課程，期望藉由提升教師跨領域的專業知能及職場所需之實務經驗，培育出符合產業需求的跨領域技職人才。

活動一開始先由本次受訓學員分站解說「從一顆種子到一杯咖啡」，講解採收咖啡、處理漿果到烘焙生豆等過程，接著一同欣賞本次研習成果影片，並上台分享研習心得與感謝，最後學員代表及所指導的學生陪同局長進行手沖咖啡與拉花體驗，為活動畫下完美的句點。

教育局龔雅雯局長表示，新北市於102年度起開辦餐旅群專任教師赴公民營機構研習活動，成果深獲教師及業界肯定，自去(104)年更有「機械群」、「餐旅群」、「藝術與設計群」及「土木與建築群」等4個職群加入，參與研習教師擴及44人。今(105)年還首創採跨群科方式辦理，以咖啡為主題，規劃從原物料的採收、製作、商品包裝、設計到網路行銷等長達5個月的研習課程，受訓學員橫跨「餐旅群」、「商業與管理群」及「設計群」等專任教師，期望透過不同領域教師的互相交流分享，返校後帶動職校課程及教學的實質改變，讓企業經營也拓展至教育現場，培育符合社會需求的有用人才，期望透過每一次研修機會，協助學校發掘產學合作的潛在機會，提升學生未來的競爭力及就業機會。