富邦金控認購綠電再度蟬聯金融業之冠

富邦金控長期致力於推動環境永續，積極響應政府綠能發展政策，參與105年度「經濟部自願性綠色電價制度試辦計畫」，認購綠色電力達126萬度，為今年度唯一認購超過百萬度的金控業者，並連續三年蟬聯金融服務業之首，獲頒經濟部綠電感恩賞「企業遠見獎」及「特殊貢獻獎」二項殊榮，以實際行動支持台灣發展再生能源。

富邦金控總經理許婉美表示，為因應全球氣候變遷所帶來的影響，富邦金控自103年度起參加「經濟部自願性綠色電價制度試辦計畫」，積極參與認購綠色電力，分別為103年52.8萬度、104年100萬度及105年126萬度，為連續三年認購綠電最多的金融服務業者，以行動支持政府綠色能源政策。此外，積極選購符合節能標章、環保標章、綠建材標章等產品，至2016年11月綠色採購金額超過2億元。

許婉美表示，富邦金控在2015年底成立「公司治理及永續委員會」(原為公司治理委員會)，啟動「永續經營(ESG)願景工程」，發展ESG策略藍圖，委員會下設立「永續經營執行小組」，並分設六個工作小組：公司治理、員工照護、責任金融、客戶關懷、社會承諾與環境永續，規劃短中長期之ESG發展策略，推展各項行動方案，期望在為股東創造最大報酬的同時，朝企業永續經營的目標邁進。