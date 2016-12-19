台北富邦銀行大台中地區第7家分行「國美分行」 12/19亮麗開業！

台北富邦銀行大台中地區第7家分行---國美分行今日(19日) 正式開業，獨棟二層樓的建築以新一代數位分行型態， 正式進駐美術館商圈， 為台中客戶提供富有人文氣息又有溫度的金融服務。 開幕期間除了有限量迎賓禮、新戶理財優惠外，12/21分行還將 舉辦交響樂演奏茶會， 歡迎客戶及鄰近住戶在耶誕佳節前夕共享美好交響音樂會。

近年來台北富邦銀行積極打造新一代數位分行， 包含今日落成的國美分行在內，全台已有超過50家新型態數位分行 ，為客戶提供專業、效率又有溫度的金融服務。 除了極具現代感的營業空間、流暢的客戶動線外， 所有的新一代數位分行都闢有「數位服務專區」提供平板電腦、 智慧型手機，客戶來行免等待，線上可立即預約開戶、 查詢資產及交易等，大幅提升服務效率。

台北富邦銀行表示，國美分行是全台少數獨棟兩層樓式的分行， 位於台中市五權西路與大忠南街路口， 位於快速發展的八期重劃區生活商圈， 並鄰近國立台灣美術館及著名的勤美誠品綠園道，人文氣息濃厚、 生活機能佳，是台中市新興住宅商辦混和區。包含國美分行在內， 北富銀於台中市總計有7家分行(4家為新一代數位分行)， 將為台中的客戶提供最專業、完善的在地金融服務。

為更貼近在地客戶， 國美分行特別規劃一系列結合人文生活議題及理財資訊的活動。 開業當周，12/21下午2:00~3:00， 國美分行將舉辦交響樂演奏茶會， 現場邀請交響樂團演奏弦樂四重奏名曲，歡迎客戶及鄰近住戶參與， 一起度過溫馨的耶誕佳節前夕；年底前， 還將有庭園植栽手作教學課程，分行免費提供小盆栽及植栽材料， 客戶現場製作、講師從旁教學，歡迎客戶到分行洽詢參加。 考量在地客戶特性與喜好， 北富銀希望讓客戶在獲得理財新知同時也豐富生活視野。

此外，為歡慶國美分行嶄新開幕，即日起至12月31日止， 只要成為薪轉新戶即可享有專屬優惠，包含薪資存款優惠利率、定期 (不)定額基金申購享終身手續費1折優惠，以及申辦房貸、 信貸商品享有貸款利率與帳管費優惠等；此外， 新戶開戶有機會獨享好禮3重送，包括富邦財神限量便條紙、 全新理財會員可獲得限量的德國Brita濾水壺或義大利Sele ne泡茶保温杯1個，臨櫃交易還有美元/歐元換匯、外幣定存、 基金申購及臺/外幣匯款等超值優惠，歡迎台中民眾多加利用！

台北富邦銀行國美分行位於台中市西區五權西路一段260號。 相關北富銀最新消息，請查詢:https://www.fubon.com/bankingＦ